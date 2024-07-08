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Смерть Меттью Перрі вивела поліцію на голлівудський підпільний світ наркоторгівлі

8 липня 2024 11:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Смерть Меттью Перрі вивела поліцію на голлівудський підпільний світ наркоторгівлі
Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Стали відомі висновки розслідування смерті Меттью Перрі. Поліція Лос-Анджелеса вийшла на підпільний світ голлівудської наркоторгівлі і що у справі фігурують багато відомих людей.

Про це пише Page Six.

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Найближчим часом буде скликано прес-конференцію, на якій озвучать можливі звинувачення, які може висунути поліція. У справі зокрема замішана колега та близька подруга Перрі, разом з якою актор з'являвся на екрані. Існує фотографія, на якій Перрі та ця жінка зображені в кабінеті лікаря, який виписує кетамін: у США є клініки, де кетамін призначають для лікування важкої депресії та інших ментальних розладів. Інсайдер розповів, що якщо поліція отримає доступ до телефону жінки, то виявить багато викриваючої інформації у текстових повідомленнях. Йдеться не про колишню дружину Чарлі Шина Брук Мюллер, яка вже потрапила до списку підозрюваних.

 

Актор Меттью Перрі
Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/

 

Розслідування може закінчитися звинуваченням у ненавмисному вбивстві відразу для кількох людей, що карається тюремним ув'язненням на строк до п'яти років. Однак у умисному вбивстві нікого не звинуватить, оскільки Перрі сам приймав незаконно отриманий для нього кетамін.

"Це неймовірно сумно, мені дуже гірко за Метью Перрі. Але ті люди, які наживалися на його слабкості, являють собою проблему. Мені хотілося б побачити якийсь вирок за кримінальний злочин для тих, хто закуповував для нього наркотики. Так, щоб це тавро залишилося з ними на все життя, що залишилося", — сказала колишній спецагент ФБР і ЦРУ Трейсі Волдер.

Меттью Перрі помер наприкінці минулого року на 55-му році життя, потонувши у джакузі через вплив кетаміну, який він приймав для лікування депресії. Розслідуючи обставини смерті актора, поліція дійшла висновку, що хтось міг принести йому кетамін. Перрі багато років страждав від алкогольної та наркотичної залежностей, у тому числі під час зйомок серіалу "Друзі". Подробиці свого життя актор описав у мемуарах під назвою "Друзі, коханці та велика жахлива річ".

Нагадаємо, стало відомо, у яких стосунках був Меттью Перрі з жінкою, яку вважають причетною до його смерті. 

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