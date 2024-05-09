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Фаворит букмекеров NEMO в розовой юбочке покорил Евровидение-2024

9 мая 2024 23:28
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Представитель Швейцарии NEMO выступил во втором полуфинале Евровидения-2024.
Представитель Швейцарии NEMO во втором полуфинале Евровидения-2024. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Швейцарский певец NEMO поразили публику Евровидения-2024. Они спели оперную партию и "полетали" на странной тарелке в розовой шубе.

Редакция Новини.LIVE следит за Евровидением-2024.

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Представитель Швейцарии NEMO уже выступили во втором полуфинале Евровидения. Букмекеры прочат им второе место в финале.

Эпатажный артист выбрали для своего номера розовый наряд — пушистую шубу, розовую юбку и блестящий макияж.

Представитель Швейцарии NEMO во втором полуфинале Евровидения-2024. Фото: AP
Представитель Швейцарии NEMO во втором полуфинале Евровидения-2024. Фото: AP

Их эмоциональное исполнение композиции The Code о "разрушении кода" поразило зрителей конкурса. Люди были впечатлены танцем на тарелке и сопереживали их внутренней драме.

Конкурсный трек NEMO объединил в себе разные музыкальные стили — попмузыку, оперу и электричество. Они рассказывали о своем пути к принятию своей небинарной идентичности.

Представитель Швейцарии NEMO во втором полуфинале Евровидения-2024. Фото: AP
Представитель Швейцарии NEMO во втором полуфинале Евровидения-2024. Фото: AP

Напомним, почему хорвату Baby Lasagna предрекают победу на Евровидении-2024. Также полиция арестовала протестующих, вышедших на митинг в Мальме.

Евровидение
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Евровидение-2024

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