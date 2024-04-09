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Фаворит Евровидения-2024 растрогал сеть кавером на хит alyona alyona и Jerry Heil

9 апреля 2024 18:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фаворит Евровидения записи кавер на песню alyona alyona и Jerry Heil "Teresa &amp; Maria" - видео
Певец из Швейцарии Nemo. Фото: instagram.com/nemothings/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Представитель Швейцарии на песенном конкурсе "Евровидение-2024" певец Nemo (настоящее имя — Немо Меттлер) перепел песню alyona alyona и Jerry Heil Teresa & Maria. Он занимает первое место в прогнозе букмекеров.

Соответствующий ролик артист опубликовал на своей странице Instagram.

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Певец Nemo записал кавер на Teresa & Maria

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nemo (@nemothings)

Певец и рэпер Nemo из Швеции, которому пророчат победу на Евровидении-2024, спел на украинском. Артист создал кавер на песню Teresa & Maria, с которой певицы alyona alyona & Jerry Heil будут представлять Украину на песенном конкурсе.

Артист записал припев композиции на украинском и английском языках и добавил лирическое звучание собственной аранжировкой.

"Делюсь собственной версией Teresa & Maria от замечательных alyona alyona & Jerry Heil. Стоит ли нам создавать музыку вместе?" — обратился к своим поклонникам Nemo.

Собственную интерпретацию артиста Teresa & Maria уже успели оценить alyona alyona и Jerry Heil. Звезды оценили его талант и поблагодарили за поддержку.

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Кавер на Teresa & Maria. Фото: instagram.com/nemothings/

Cам Nemo будет выступать на Евровидении с песней The Code. Как пояснил ранее артист, целью композиции является показать всему миру, как они понимают свою небинарную идентичность, и надеются представить мировое ЛГБТ+ сообщество на "Евровидении".

Обычно термин "небинарность" используют те, кто чувствует свою гендерную идентичность, которая не является полностью ни мужской, ни женской.

Хотя исполнитель имеет мужскую внешность, однако он сам не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу и представляет себя определением "они".

Напомним, ранее мы писали, что известный клипмейкер готовит номер для Азербайджана на Евровидении-2024. Также мы говорили, что представительница Израиля на Евровидении назвала своих фаворитов.

Евровидение
Alyona Alyona
Швейцария
Jerry Heil
песня
конкурс
Евровидение-2024

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