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Представниця Ізраїлю на Євробаченні назвала своїх фаворитів — чи є у списку Україна

8 квітня 2024 22:42
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Стас Кожушко
Редактор
Фаворити представниці Ізраїлю на Євробаченні-2024 — хто вони
Ізраїльська співачка Еден Голан. Фото: Instagram/golaneden
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Участь Ізраїлю в пісенному конкурсі "Євробачення-2024", який в травні пройде у шведському Мальме, викликає суперечки як серед єврофанів, так і самих артистів. Втім представниця країни, 20-річна Еден Голан не коментує скандали. Вона назвала пісні конкурентів, які сподобались їй найбільше. 

Відповідне відео з’явилося в TikTok Голан.

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Представниця Ізраїлю назвала своїх фаворитів

Еден Голан, яка народилась в Ізраїлі, але більшу частину прожила в Росії, виступала в окупованому Криму і працювала на путініста Григорія Лепса, назвала п’ятірку своїх улюблених треків на конкурсі. 

@golaneden_music

there are soooo many great songs this year, but here are a few of my faves🫶🏽 #eurovision2024 #אירוויזיון2024 #hurricane

♬ original sound - EDEN GOLAN
  • Греція — співачка Маріна Сатті
  • Німеччина — співак Isaak
  • Франція — співак Silman
  • Італія — співачка Анджеліна Манго
  • Швейцарія — співак Nemo

Зазначимо, що серед цих композицій згідно з даними букмекерів фаворитом є саме представник Швейцарії. В нього 24% шансів на перемогу.

Щодо самої Еден Голан, яка після початку повномасштабної війни повернулася з батьками до Ізраїлю, то їй станом на 8 квітня пророкують дев’яте місце. Втім, багато що зміниться саме після презентації номерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український кліпмейкер готує номер для Азербайджану на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, що офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів.

Євробачення
Ізраїль
музика
Євробачення-2024

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