Фаворити представниці Ізраїлю на Євробаченні-2024 — хто вони

Ізраїльська співачка Еден Голан. Фото: Instagram/golaneden

Участь Ізраїлю в пісенному конкурсі "Євробачення-2024", який в травні пройде у шведському Мальме, викликає суперечки як серед єврофанів, так і самих артистів. Втім представниця країни, 20-річна Еден Голан не коментує скандали. Вона назвала пісні конкурентів, які сподобались їй найбільше.

Відповідне відео з’явилося в TikTok Голан.

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Еден Голан, яка народилась в Ізраїлі, але більшу частину прожила в Росії, виступала в окупованому Криму і працювала на путініста Григорія Лепса, назвала п’ятірку своїх улюблених треків на конкурсі.

Греція — співачка Маріна Сатті

Німеччина — співак Isaak

Франція — співак Silman

Італія — співачка Анджеліна Манго

Швейцарія — співак Nemo

Зазначимо, що серед цих композицій згідно з даними букмекерів фаворитом є саме представник Швейцарії. В нього 24% шансів на перемогу.

Щодо самої Еден Голан, яка після початку повномасштабної війни повернулася з батьками до Ізраїлю, то їй станом на 8 квітня пророкують дев’яте місце. Втім, багато що зміниться саме після презентації номерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український кліпмейкер готує номер для Азербайджану на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, що офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів.