Фаворити представниці Ізраїлю на Євробаченні-2024 — хто вони

Представниця Ізраїлю на Євробаченні назвала своїх фаворитів — чи є у списку Україна
Участь Ізраїлю в пісенному конкурсі "Євробачення-2024", який в травні пройде у шведському Мальме, викликає суперечки як серед єврофанів, так і самих артистів. Втім представниця країни, 20-річна Еден Голан не коментує скандали. Вона назвала пісні конкурентів, які сподобались їй найбільше.
Відповідне відео з’явилося в TikTok Голан.
Представниця Ізраїлю назвала своїх фаворитів
Еден Голан, яка народилась в Ізраїлі, але більшу частину прожила в Росії, виступала в окупованому Криму і працювала на путініста Григорія Лепса, назвала п’ятірку своїх улюблених треків на конкурсі.
@golaneden_music
there are soooo many great songs this year, but here are a few of my faves🫶🏽 #eurovision2024 #אירוויזיון2024 #hurricane♬ original sound - EDEN GOLAN
- Греція — співачка Маріна Сатті
- Німеччина — співак Isaak
- Франція — співак Silman
- Італія — співачка Анджеліна Манго
- Швейцарія — співак Nemo
Зазначимо, що серед цих композицій згідно з даними букмекерів фаворитом є саме представник Швейцарії. В нього 24% шансів на перемогу.
Щодо самої Еден Голан, яка після початку повномасштабної війни повернулася з батьками до Ізраїлю, то їй станом на 8 квітня пророкують дев’яте місце. Втім, багато що зміниться саме після презентації номерів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український кліпмейкер готує номер для Азербайджану на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, що офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів.
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