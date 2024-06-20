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Фешн-скандал у королівській родині — герцогиня Софі та принцеса Беатріс з'явилися в однакових сукнях

20 червня 2024 21:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Герцогиня Софі вкрала образ в принцеси Беатріс — фото
Принцеса Беатріс. Фото: instagram.com/royalfashionpolice
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Королівські дами часто обирають неперевершені сукні на світські заходи. Втім, цього разу явно замовляли в одному магазині. Герцогиня Софі повторила образ принцеси Беатріс.

Про це пише Hello.

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17 червня герцогиня Софі з'явилась на традиційному святкуванні на честь стародавнього Ордена Підв'язки. Вона обрала для цього заходу рожеву сукню з квітковим принтом від елітного бренду Zimmerman. Її вартість близько — 66 800 гривень. Образ доповнила  білою сумочкою Strathberry і кремово-рожевим капелюхом, який вона раніше носила в Аскоті 2023 року.

Цей вихід мали б запам'ятати, як стильний успіх. Втім, сталось інакше. Медіа та знайомі помітили, що два дні тому в цій самій сукні була принцеса Беатріс. 

Принцеса Беатріс. Фото: instagram.com/royalfashionpolice
Принцеса Беатріс. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

Вона була в ній на кінних перегонах Аскот.  Вона поєднувала чудову сукню з шикарною рожевою пов'язкою на голові, прикрашеною дрібними квітами в тон. День дівчина провела  в компанії родичів — з Зарою Тіндалл і принцом Вільямом.

Принцеса Беатріс. Фото: instagram.com/royalfashionpolice
Принцеса Беатріс. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

Нагадаємо, король Чарльз прибув на кінські перегони в особливому жовто-блакитному костюмі. Також королівський експерт зізналась, що мають зробити Меган Маркл та принц Гаррі, щоб повернутися додому.

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