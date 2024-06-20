Герцогиня Софі вкрала образ в принцеси Беатріс — фото

Фешн-скандал у королівській родині — герцогиня Софі та принцеса Беатріс з'явилися в однакових сукнях
Королівські дами часто обирають неперевершені сукні на світські заходи. Втім, цього разу явно замовляли в одному магазині. Герцогиня Софі повторила образ принцеси Беатріс.
Про це пише Hello.
Герцогиня Софі скопіювала образ принцеси Беатріс
17 червня герцогиня Софі з'явилась на традиційному святкуванні на честь стародавнього Ордена Підв'язки. Вона обрала для цього заходу рожеву сукню з квітковим принтом від елітного бренду Zimmerman. Її вартість близько — 66 800 гривень. Образ доповнила білою сумочкою Strathberry і кремово-рожевим капелюхом, який вона раніше носила в Аскоті 2023 року.
Цей вихід мали б запам'ятати, як стильний успіх. Втім, сталось інакше. Медіа та знайомі помітили, що два дні тому в цій самій сукні була принцеса Беатріс.
Вона була в ній на кінних перегонах Аскот. Вона поєднувала чудову сукню з шикарною рожевою пов'язкою на голові, прикрашеною дрібними квітами в тон. День дівчина провела в компанії родичів — з Зарою Тіндалл і принцом Вільямом.
Нагадаємо, король Чарльз прибув на кінські перегони в особливому жовто-блакитному костюмі. Також королівський експерт зізналась, що мають зробити Меган Маркл та принц Гаррі, щоб повернутися додому.
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