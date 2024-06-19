Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Монарх у жовто-блакитному — король Чарльз відвідав кінні перегони arrow

Монарх у жовто-блакитному — король Чарльз відвідав кінні перегони

19 червня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Король Чарльз та королева Камілла завітали на кінні перегони Royal Ascot — фото
Король Чарльз та королева Камілла на кінних перегонах. Фото: Associated Press
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Королівська родина Великої Британії відвідала кінні перегони Royal Ascot. Король Чарльз обрав сірий костюм з жовто-блакитними елементами, а королева Камілла вдягнулась в улюблений синій.

Світлини монархи виклали в Instagram.

Читайте також:

Король Чарльз та королева Камілла завітали на популярні кінні перегони Royal Ascot

У Великій Британії стартували одні з найпопулярніших кінних перегонів у світі — Royal Ascot. Захід відбувається щорічно у місті Аскот. Вхід на подію лише за дрескодом. Від жінок вимагають вдягнутися в сукні та капелюшки, а чоловікам варто приходити в сюртуках, жилетах і циліндрах.

Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Члени королівської родини не оминули цю подію, адже обожнюють кінний спорт. Особливо ним захоплювалась покійна королева Єлизавета II. За традицією її син король Чарльз приїхав з дружиною у кареті. 

Кінні перегони Royal Ascot. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Кінні перегони Royal Ascot. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Монарх обрав сірий костюм із сюртуком. Втім, розбавив нудний образ жовтою жилеткою, смугастою сорочкою та блакитною краваткою.

Король Чарльз та королева Камілла приїхали на кінні перегони. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Король Чарльз та королева Камілла приїхали на кінні перегони. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Очевидно король був у романтичному настрої, тому прикрасив себе ніжно-рожевою квіткою на лацкані сюртука. Окрім того, образ доповнили чорні туфлі з тисненням, парасолька-тростина, циліндр і перстень на мізинці із зображенням герба принца Уельського.

Королева Камілла з'явилась у повністю синьому образі, втім додала цікаву деталь — "Брошку принца Альберта". Її носять усі королеви Великої Британії. На заході також були принц Вільям та принцеса Анна. Кейт Міддлтон не з'явилась, ймовірно через хворобу.

Королева Камілла. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Королева Камілла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Нагадаємо, стало відомо, що може допомогти повернутися Меган Маркл та принцу Гаррі в королівську родину. Також британські активісти зіпсували новий портрет короля Чарльза.

Королева Камілла
принцеса Анна
королівська родина
принц Вільям
Велика Британія
король Чарльз ІІІ
перегони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту