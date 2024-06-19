Король Чарльз та королева Камілла завітали на кінні перегони Royal Ascot — фото

Король Чарльз та королева Камілла на кінних перегонах. Фото: Associated Press

Королівська родина Великої Британії відвідала кінні перегони Royal Ascot. Король Чарльз обрав сірий костюм з жовто-блакитними елементами, а королева Камілла вдягнулась в улюблений синій.

Світлини монархи виклали в Instagram.

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Король Чарльз та королева Камілла завітали на популярні кінні перегони Royal Ascot

У Великій Британії стартували одні з найпопулярніших кінних перегонів у світі — Royal Ascot. Захід відбувається щорічно у місті Аскот. Вхід на подію лише за дрескодом. Від жінок вимагають вдягнутися в сукні та капелюшки, а чоловікам варто приходити в сюртуках, жилетах і циліндрах.

Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Члени королівської родини не оминули цю подію, адже обожнюють кінний спорт. Особливо ним захоплювалась покійна королева Єлизавета II. За традицією її син король Чарльз приїхав з дружиною у кареті.

Кінні перегони Royal Ascot. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Монарх обрав сірий костюм із сюртуком. Втім, розбавив нудний образ жовтою жилеткою, смугастою сорочкою та блакитною краваткою.

Король Чарльз та королева Камілла приїхали на кінні перегони. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Очевидно король був у романтичному настрої, тому прикрасив себе ніжно-рожевою квіткою на лацкані сюртука. Окрім того, образ доповнили чорні туфлі з тисненням, парасолька-тростина, циліндр і перстень на мізинці із зображенням герба принца Уельського.

Королева Камілла з'явилась у повністю синьому образі, втім додала цікаву деталь — "Брошку принца Альберта". Її носять усі королеви Великої Британії. На заході також були принц Вільям та принцеса Анна. Кейт Міддлтон не з'явилась, ймовірно через хворобу.

Королева Камілла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Нагадаємо, стало відомо, що може допомогти повернутися Меган Маркл та принцу Гаррі в королівську родину. Також британські активісти зіпсували новий портрет короля Чарльза.