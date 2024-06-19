Король Чарльз та королева Камілла завітали на кінні перегони Royal Ascot — фото

Монарх у жовто-блакитному — король Чарльз відвідав кінні перегони
Королівська родина Великої Британії відвідала кінні перегони Royal Ascot. Король Чарльз обрав сірий костюм з жовто-блакитними елементами, а королева Камілла вдягнулась в улюблений синій.
Світлини монархи виклали в Instagram.
Король Чарльз та королева Камілла завітали на популярні кінні перегони Royal Ascot
У Великій Британії стартували одні з найпопулярніших кінних перегонів у світі — Royal Ascot. Захід відбувається щорічно у місті Аскот. Вхід на подію лише за дрескодом. Від жінок вимагають вдягнутися в сукні та капелюшки, а чоловікам варто приходити в сюртуках, жилетах і циліндрах.
Члени королівської родини не оминули цю подію, адже обожнюють кінний спорт. Особливо ним захоплювалась покійна королева Єлизавета II. За традицією її син король Чарльз приїхав з дружиною у кареті.
Монарх обрав сірий костюм із сюртуком. Втім, розбавив нудний образ жовтою жилеткою, смугастою сорочкою та блакитною краваткою.
Очевидно король був у романтичному настрої, тому прикрасив себе ніжно-рожевою квіткою на лацкані сюртука. Окрім того, образ доповнили чорні туфлі з тисненням, парасолька-тростина, циліндр і перстень на мізинці із зображенням герба принца Уельського.
Королева Камілла з'явилась у повністю синьому образі, втім додала цікаву деталь — "Брошку принца Альберта". Її носять усі королеви Великої Британії. На заході також були принц Вільям та принцеса Анна. Кейт Міддлтон не з'явилась, ймовірно через хворобу.
Нагадаємо, стало відомо, що може допомогти повернутися Меган Маркл та принцу Гаррі в королівську родину. Також британські активісти зіпсували новий портрет короля Чарльза.
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