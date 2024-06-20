Герцогиня Софи украла образ у принцессы Беатрис.

Принцесса Беатрис. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

Королевские дамы часто выбирают непревзойденные платья на светские мероприятия. Впрочем, в этот раз явно заказывали в одном магазине. Герцогиня Софи повторила образ принцессы Беатрис.

Об этом пишет Hello.

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17 июня герцогиня Софи появилась на традиционном праздновании в честь древнего Ордена Подвязки. Она выбрала для этого мероприятия розовое платье с цветочным принтом от элитного бренда Zimmerman. Ее стоимость около — 66 800 гривен. Образ дополнила белой сумочкой Strathberry и кремово-розовой шляпой, которую она раньше носила в Аскоте 2023 года.

Этот выход должны запомнить, как стильный успех. Впрочем, произошло иначе. Медиа и знакомые заметили, что два дня назад в этом же платье была принцесса Беатрис.

Принцесса Беатрис. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

Она была в ней на конной гонке Аскот. Она сочетала великолепное платье с шикарной розовой повязкой на голове, украшенной мелкими цветами в тон. День девушка провела в компании родственников – с Зарой Тиндалл и принцем Уильямом.

Принцесса Беатрис. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

Напомним, король Чарльз прибыл на конскую гонку в особом желто-голубом костюме. Также королевский эксперт призналась, что должны сделать Меган Маркл и принц Гарри , чтобы вернуться домой.