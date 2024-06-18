Принц Гаррі та Меган Маркл зможуть повернутись додому за однієї умови — деталі

Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: instagram/meghan.markle.official

Герцоги Сассекські вже пʼятий рік мешкають у США, втім неодноразово поширювались чутки про їхнє бажання повернутись у Велику Британію. Втім, головне питання в грошах.

Про це пише Sky News Australia.

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Королівський кореспондент Рассел Маєрс вважає, що герцог і герцогиня Сассекські мають змінити спосіб життя, щоб повернутися у королівську родину.

"Члени королівської сім'ї сказали Гаррі, що якщо він хоче мати стосунки з рештою сім'ї, то, перш за все, він повинен припинити говорити про них. Вони не можуть заробляти гроші на зв’язках із королівською родиною", — зазначив експерт.

Принц Гаррі. Фото: instagram/meghan.markle.official

Однак, королівська родина нині досить згуртована і без принца Гаррі та Меган. Вони нині переживають важкі часи через онкологію короля Чарльза та Кейт Міддлтон. Втім, продовжують об'єднувати країну навколо себе — особливо своєю феєричною появою на параді Trooping the Colour.

Раніше король Чарльз вже просив свого меншого сина припинити обмовляти та розголошувати секрети королівської родини. Втім, поки що зміни не помітно.

Меган Маркл. Фото: instagram/meghan.markle.official

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл стали практично самотні у США. Також герцог шукає новий будинок у Великій Британії, щоб частіше бачити друзів.