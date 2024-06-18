Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, за якої умови принц Гаррі та Меган Маркл повернуться до королівських обов‘язків arrow

Стало відомо, за якої умови принц Гаррі та Меган Маркл повернуться до королівських обов‘язків

18 червня 2024 21:07
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Принц Гаррі та Меган Маркл зможуть повернутись додому за однієї умови — деталі
Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: instagram/meghan.markle.official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Герцоги Сассекські вже пʼятий рік мешкають у США, втім неодноразово поширювались чутки про їхнє бажання повернутись у Велику Британію. Втім, головне питання в грошах.

Про це пише Sky News Australia.

Читайте також:

Меган Маркл і принц Гаррі повинні змінитися, щоб повернутись додому

Королівський кореспондент Рассел Маєрс вважає, що герцог і герцогиня Сассекські мають змінити спосіб життя, щоб повернутися у королівську родину.

"Члени королівської сім'ї сказали Гаррі, що якщо він хоче мати стосунки з рештою сім'ї, то, перш за все, він повинен припинити говорити про них. Вони не можуть заробляти гроші на зв’язках із королівською родиною", — зазначив експерт.

Принц Гаррі. Фото: instagram/meghan.markle.official
Принц Гаррі. Фото: instagram/meghan.markle.official

Однак, королівська родина нині досить згуртована і без принца Гаррі та Меган. Вони нині переживають важкі часи через онкологію короля Чарльза та Кейт Міддлтон. Втім, продовжують об'єднувати країну навколо себе — особливо своєю феєричною появою на параді Trooping the Colour.

Раніше король Чарльз вже просив свого меншого сина припинити обмовляти та розголошувати секрети королівської родини. Втім, поки що зміни не помітно. 

Меган Маркл. Фото: instagram/meghan.markle.official
Меган Маркл. Фото: instagram/meghan.markle.official

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл стали практично самотні у США. Також герцог шукає новий будинок у Великій Британії, щоб частіше бачити друзів.

королівська родина
закордонні зірки
Велика Британія
США
принц Гаррі
Меган Маркл

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор