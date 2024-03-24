Фиктивная экснавеста Козловского прокомментировала его женитьбу

Певец Виталий Козловский и блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Украинский блогер Рамина Эсхакзай поздравила певца Виталия Козловского с женитьбой. Они ранее находились в фиктивных отношениях ради пиара.

Звезда выложила фотографию в Instagram.

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Украинская интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай прокомментировала женитьбу певца Виталия Козловского. Раньше они находились в отношениях, впрочем, как выяснилось, это была не любовь, а лишь очередной пиар-ход.

Рамина выложила сториз, в котором поздравила своего "бывшего" с изменением статуса.

"Пинаколада" — дело случая. И все же Шекспир напишет не о нас", — написала Эсхакзай.

Певец Виталий Козловский и блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Фиктивный роман между Козловским и Эсхакзаем начался в 2016 году. Они даже сплетничали, что певец сделал предложение девушке, впрочем через год она его покинула.

Только в 2022 году Козловский признался, что эти отношения были только хорошей историей для имиджа.

Певец Виталий Козловский и блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Ранее Виталий Козловский показал свою беременную жену. Также его экс-продюсер Игорь Кондратюк заподозрил, что артист покинул службу в ВСУ.