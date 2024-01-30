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Рядовий Козловський зник — Кондратюк вважає, що співак більше не служить

30 січня 2024 14:12
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Рядовий Козловський зник — Кондратюк вважає, що співак більше не служить
Співак і військовий Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Продюсер Ігор Кондратюк знову порушив тему стосовно боргу свого експідопічного Віталія Козловського. Цього разу він заявив, що співак нібито вже не служить у ЗСУ. 

Аргументи до цих слів довів в інтерв'ю OBOZ.UA.

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"Козловський зараз ніде"

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський вже більше 10 років мають конфлікт через невиконання співаком умов контракту. Після розірвання робочих стосунків з продюсером Козловський все одно заспівав свої пісні, хоча не мав на це права. Тепер він виплачує Кондратюку мільйони гравень. 

Восени розгорівся скандал, нібито експродюсер забирає військову зарплату Віталія, адже з виплат відсоток автоматично переводився Кондратюку за борг. Попри невдоволення колег, Ігор не пробачив борг співакові.

 

 

А тепер заявив, що Козловський і геть всіх обманює щодо своєї служби, адже виплати з його заробітної плати військового припинилися ще три місяці тому. 

"Згідно з рішенням суду бухгалтерія відраховує на мою користь лише 20 відсотків від його офіційної зарплати. 2023 року виплати по судах почалися і тривали протягом трьох місяців, останній раз  у жовтні. Все. Відтоді грошей не було", — розповів продюсер. 

Через це Кондратюк впевнений: Козловський більше не служить у ЗСУ. 

 

"Мені просто цікаво: де зараз Віталій Козловський? Судячи з того, що не приходить жодних виплат, найімовірніше, Віталій Віталійович Козловський зараз ніде: у нього немає офіційної зарплати. Він же не може не отримувати зарплату, перебуваючи в ЗСУ? Хто з бухгалтерії військової частини захоче мати проблеми із законом? Ніхто. Отже, робимо висновок, рядовий Козловський щезнув", — зробив висновки Ігор. 

Сам співак, який продовжує публікувати фото у військовій формі, поки що цю заяву ніяк не прокоментував. 

Відомо, що деякий час тому Віталій звільнився з Нацгвардії, проте повідомляв, що його перевели служити в інше місце.

Нагадаємо, Козловський з фронту анонсував вихід нової пісні. 

Також ми писали, що Козловський в ЗСУ відзначив 20-річчя музичної кар'єри. 

скандал
ЗСУ
Віталій Козловський
Ігор Кондратюк
українські зірки

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