Фільм "Бідолашні створіння" без дубляжу б'є рекорди прокату в Україні

Емма Стоун у фільмі "Бідолашні створіння". Кадр із фільму надано дистриб'юторами

Фільм "Бідолашні створіння" режисера Йоргоса Лантімоса отримав 11 номінацій на "Оскар", ставши другою за кількістю номінацій після "Оппенгеймера". Стрічка збирає аншлаги в українських кінотеатрах, хоча її показують лише англійською.

У чому особливість фільму розповіли у Forbs.ua.

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Фільм "Бідолашні створіння" вийшов в український прокат англійською. Попри це, за даними дистриб’ютора "Кіноманія", за два тижні стрічка зібрала 3,5 мільйони гривень, було продано 19 000 квитків. Її випустили у прокат мовою оригіналу, бо виробництво дубляжу в Україні коштує дорого. Проте збори, як на фільм без дубляжу, рекордні.

Кажуть, справа у високій оцінці фільму західною аудиторією: за цю роль акторка Емма Стоун отримала "Золотий глобус" і номінацію на "Оскар". Загалом картина отримала 11 номінацій на цю премію.

Емма Стоун у фільмі "Бідолашні створіння". Кадр із фільму надано дистриб'юторами

За сюжетом, головній героїні, Беллі Бакстер, пересадили мозок власної ненародженої дитини. У тілі жінки, яка скоїла самогубство через чоловіка-тирана, "з нуля" розвивається свідомість. Результат експерименту – інтелектуальна та сексуальна свобода, не обмежена вихованням і почуттям сорому. Героїню, яка здобула їх, називають "монстром".

Віллем Дефо у фільмі "Бідолашні створіння". Кадр із фільму надано дистриб'юторами

За 140 хвилин екранного часу Белла встигає заручитися, втекти від творця-хірурга з коханцем, побувати в Лісабоні та Александрії, стати працівницею борделю в Парижі. З кожним "розділом" психіка, пластика й інтелектуальні здібності героїні змінюються, доки вона не виростає до ролі "батька".

Емма Стоун у фільмі "Бідолашні створіння". Кадр із фільму надано дистриб'юторами

Окремо виділяють костюми, грим, зачіски і локації, що створює загальну картинку фільму. Все має незвичний та дещо дивний вигляд, атмосфера фільму чимось нагадує "Алісу у країні див".

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