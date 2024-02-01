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Фильм "Бедные создания" без дубляжа бьет рекорды проката в Украине

1 февраля 2024 13:32
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Фильм "Бедняжные создания" без дубляжа бьет рекорды проката в Украине
Кадр из фильма предоставлен дистрибьюторами
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Фильм "Бедные создания" режиссера Йоргоса Лантимоса получил 11 номинаций на "Оскар", став вторым по количеству номинаций после "Оппенгеймера". Лента собирает аншлаги в украинских кинотеатрах, хотя ее показывают только на английском.

В чем особенность фильма рассказали Forbs.ua.

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Фильм "Бедные создания" вышел в украинский прокат на английском. Несмотря на это, по данным дистрибьютора "Киномания", за две недели лента собрала 3,5 миллиона гривен, было продано 19 000 билетов. Ее выпустили в прокат на языке оригинала, потому что производство дубляжа в Украине стоит дорого. Однако собрание, как на фильм без дубляжа, рекордное.

 

Говорят, дело в высокой оценке фильма западной аудиторией: за эту роль актриса Эмма Стоун получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". В общей сложности картина получила 11 номинаций на эту премию.

 

Эмма Стоун
Кадр из фильма предоставлен дистрибьюторами

По сюжету, главной героини, Белли Бакстер, пересадили мозг собственного нерожденного ребенка. В теле женщины, совершившей самоубийство из-за мужчины-тирана, "с нуля" развивается сознание. Результат эксперимента – интеллектуальная и сексуальная свобода, не ограниченная воспитанием и чувством стыда. Получившую их героиню называют "монстром".

 

Кадр из фильма предоставлен дистрибьюторами

Через 140 минут экранного времени Белла успевает обручиться, убежать от создателя-хирурга с любовником, побывать в Лиссабоне и Александрии, стать работницей борделя в Париже. С каждым "разделом" психика, пластика и интеллектуальные способности героини изменяются, пока она не вырастает до роли "отца".

 

Кадр из фильма предоставлен дистрибьюторами

Отдельно выделяют костюмы, грим, прически и локации, что создает общую картинку фильма. Все выглядит необычно и несколько странно, атмосфера фильма чем-то напоминает "Алису в стране чудес".

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Эмма Стоун
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