Титуловане фентезі з Еммою Стоун та трилер з Ліамом Нісоном — кінопрем'єри тижня

Американська акторка Емма Стоун на премії "Золотий глобус". Фото: Reuters

Цього тижня в кінопрокат вийшли сім нових фільмів. Серед них, зокрема, фантастична мелодрама "Бідолашні створіння" з Еммою Стоун, яка збирає кінопремії та спортивна драма "Залізний кіготь" з Заком Ефроном.

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Бідолашні створіння

За сюжетом, до лондонської лабораторії доктора Годвіна Бакстера (Віллем Дефо) привозять тіло вагітної жінки. Прагнучи вкоротити собі віку, вона стрибнула у річку. Експерименти доктора Бакстера доволі сміливі. Він повертає жінку до життя, видаливши їй мозок та замінивши його мозком її ненародженої дитини. Белла (Емма Стоун), а саме так назвав її Годвін, поводиться як маленька дитина. З часом стає помітно, що вона розвивається.

Фільм став кращим у своїй категорії на премії "Золотий глобус", яка пройшла нещодавно в Лос-Анджелесі. А Емму Стоун визнали найкращою акторкою. Також стрічка претендує на "Оскар", урочиста церемонія якого пройде в березні.

Слід зазначити, що в українському прокаті фільм показують в оригіналі з субтитрами.

На землі святих і грішних

За сюжетом кримінального трилеру та бойовика, Північна Ірландія 1974 році стала місцем громадських протестів. Терористи з Ірландської республіканської армії діяли безжально та швидко. Ховаючись після скоєння чергового теракту у Белфасті, четверо молодих республіканців потрапляють у невеличке поселення.

Вони очікували, що тут нікому не буде до них діла. Однак Фінбару Мерфі (Ліам Нісон) не байдуже. Попри добродушну зовнішність та легку вдачу, він впродовж довгих років заробляв на життя тим, що вбивав людей. Саме зараз Фінбару планував піти на пенсію, передавши справи молодшому та завзятішому Кевіну (Джек Ґлісон). Поява агресивних озброєних людей змушує його змінити плани.

Залізний кіготь

Спортивна драма заснована на реальних подіях — історії родини фон Еріх, батька та п’яти його синів. Усі вони займалися реслінгом — боями, у яких події відбувалися за запланованим сценарієм. Турботливий батько та добропорядний сім’янин Джек (зіграв актор Голт Маккеллані) заробляв гроші реслінгом. Усі знали його як Фріца фон Еріха.

П’ятеро його синів (одного з них зіграв Зак Ефрон) пішли стопами батька та теж стали бійцями. У 1980-х вони були на піку слави, коли низка нещасть обірвала їхній тріумф.

Рольові ігри

За сюжетом комедійного бойовика, Емма (Кейлі Куоко) та Дейв (Девід Оєлово) готуються відзначити чергову річницю весілля. Раптом розмірене та неквапливе життя йде шкереберть. Для Дейва лишалося загадкою куди періодично зникає його дружина, допоки йому не відкривають цю таємницю. Виявляється, що впродовж довгих років вона є вбиває людей на замовлення.

Втім на Емму починається полювання. Вона надто сильно дорожить сім'єю, щоб вплутувати у ці справи Дейва і ризикувати його життям. Однак зараз іншого вибору не лишається. Пара мусить заново вибудувати стосунки, щоб захистити Емму і родину від її колишніх роботодавців.

Іа

Драма потрапила в номінацію торішньої премії "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою", втім статуетку не отримав. За сюжетом, попри всі негаразди, віслючок Іа був щасливим виступаючи у цирку. Ним опікувалася добра та лагідна Касандра (Сандра Држимальська). Однак використовувати тварин для циркових вистав не правильно, тож Іа відправили на ферму, а отже розлучили з його Касандрою.

Загублений серед зірок

Сюжет китайського детективного кримінального трилера розгортається на острівному курорті. Молоде подружжя святкує річницю свого весілля. Невдовзі Хе Фей (Чжу Ілун) заявляє в поліцію про зникнення своєї дружини Музі. Правоохоронці відмовляються приймати заяву, посилаючись на те, що не мають достатньо підстав. Невдовзі в його номері з’являється молода жінка, що видає себе за Музі.

Кіна та Юк: Пухнасті пригоди

Сімейна пригодницька драма створена спільно Францією, Канадою та Італією. Сюжет розповідає про полярних лисиць. На безкраїх засніжених просторах за північним полярним колом вони насолоджуються одне одним, готуючись вперше стати батьками. На жаль свої корективи в життя пари вносить глобальна зміна клімату.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що вийшов трейлер серіалу про Крістіана Діора та Коко Шанель.