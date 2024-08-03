Фільм "Довга Доба" Алана Бадоєва показали на Олімпійських іграх у Парижі

Режисер Алан Бадоєв. Фото: Instagram/alanbadoev

В суботу, 3 серпня, документальний фільм "Довга Доба" режисера Алана Бадоєва показали на Літніх Олімпійських Іграх-2024 в Парижі. Показ відбувся в Українському домі Volia Space, що розташований у паризькому парку La Villette. Захід відвідав Бадоєв, який поспілкувався з представниками ЗМІ, спортсменами та іншими гостями.

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Під час пресконференції Бадоєв зазначив, що до нього часто після показу підходять іноземці та висловлюють підтримку. Втім, дехто з них думають, що війна в Україні вже завершилась. Саме тому важливо нагадувати світу про це. Бо тільки нашою країною, запевняє Бадоєв, Росія не обмежиться.

"Ця країна просто хоче, щоб не було нашої країни. Але коли вона візьме нашу країну, якщо вона зможе це зробити, це не залишиться лише в цих межах. Потім будуть інші країни", — зазначив в Парижі Бадоєв.

Також під час Літніх Олімпійських Ігор-2024 Алан заявив, що ворога не можна боятися та втішати його.

"Цьому ворогу нічого не можна пробачати. Цей ворог знає тільки одну фразу: "Страх, його треба лякати". Йому треба давати по зубах", — промовив в Українському домі Volia Space режисер.

Про фільм "Довга Доба"

Це фільм про життя та виживання, спротив і єдність та відважні вчинки українців. Він починається з історії Романа Жука та його родини, яка й стала відправною як для режисера, так і для всієї команди. До створення кінопроєкту долучилися 12 тисяч українців, які фільмували російські злочини на свої телефони, аби світ міг побачити та запам’ятати ціну, яку платить Україна.

Творці "Довгої Доби" відібрали близько 200 годин відеоматеріалів. Стрічку вже транслювали у 30 країнах світу. Вона також перемогла на національному фестивалі Cinema for Victory.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Венеційському міжнародному кінофестивалі відбудеться світова прем'єра стрічки про війну в Україні режисерки Ольги Журби. Також ми розповідали, що в Голлівуді екранізують скандальні мемуари американської співачки Брітні Спірс.