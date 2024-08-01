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В Голлівуді екранізують мемуари Брітні Спірс — хто став режисером

1 серпня 2024 22:53
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
За скандальними мемуарами Брітні Спірс знімуть фільм в Голлівуді
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Instagram/britneyspears_.
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Восени минулого року американська співачка Брітні Спірс випустила скандальні мемуари "Жінка в мені", які стали бестселером. Тепер стало відомо, що їх екранізують. 

Про це пише Variety

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Байопік про Брітні Спірс зніматиме кіностудія Universal Pictures, а режисером виступить Джон Чу. Він найбільш відомий за фільмами "Крок вперед 3D", "Джастін Бібер: Ніколи не говори ніколи" та "G.I. Joe: Кидок кобри 2".

Джон Чу
Режисер Джон Чу. Фото: Instagram/jonmchu

Студія Universal Pictures виграла права на мемуари лауреатки "Ґреммі" (тільки в США розпродано понад 2,5 млн примірників) на аукціоні, який пройшов у дуже конкурентній боротьбі. 

Спірс поділилася новинами про "секретний проєкт" у соціальних мережах. Артистка попросила своїх шанувальників стежити за новинами.

Брітні Спірс пост
Пост Брітні Спірс про майбутній фільм. Скриншот: X/britneyspears

Зазначимо, що в мемуарах Брітні відверто розповіла про стосунки з колишнім бойфрендом, співаком Джастіном Тімберлейком. В книзі Спірс зізналась, що була вагітною від нього. Але артист наполіг на аборті. 

Коли саме розпочнуться зйомки, хто зіграє головну роль та дату релізу байопіку в Universal Pictures поки що не повідомляють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що  британський співак Оззі Озборн вибачився перед Брітні Спірс за критику її танців у соцмережах. Також ми розповідали, що Брітні Спірс планує опублікувати свої мемуари в Росії.

кіно Брітні Спірс книги Голлівуд закордонні зірки

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