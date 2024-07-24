Фільм режисерки Ольги Журби про війну в Україні покажуть на Венеційському кінофестивалі

Режисерка Ольга Журба. Фото: менеджмент фільму "Пісні землі, що повільно горить"

Світова премʼєра документального фільму "Пісні землі, що повільно горить" української режисерки Ольги Журби відбудеться на 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цьогоріч він пройде з 28 серпня по 7 вересня.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент стрічки.

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За словами Ольги Журби, участь у Венеційському міжнародному кінофестивалі відкриває шлях до ширшої аудиторії. Фільм побачить більше людей, а це можливість поширити безкомпромісні меседжі про війну та російський терор.

"Фільм створено таким чином, щоб спонукати глядача відчувати та осмислювати загрозу, яка нависла не тільки над Україною, але й над усім світом… Ми почали зйомки з перших днів великої війни. Я усвідомлювала, що це мій обов’язок — документувати те, що з нами відбувається. Є розуміння, що це буде особливо потрібно для майбутніх поколінь", — зазначила Журба.

Постер фільму "Пісні землі, що повільно горить". Фото: Facebook/SongsOfSlowBurningEarth

"Пісні землі, що повільно горить" зображує сцени з життя в Україні протягом перших двох років повномасштабного російського вторгнення, що складаються у трагічну мозаїку нормалізації досвідів війни в суспільстві.

Для Ольги Журби фільм став її другою повнометражною документальною роботою. Операторами фільму виступили Володимир Усик ("Ля Палісіада"), Вʼячеслав Цвєтков ("Цей дощ ніколи не скінчиться", "Земля блакитна, ніби апельсин") та Михайло Любарський ("Люксембург, Люксембург", "Будинок "Слово": Нескінчений роман").

Нагадаємо, раніше ми писали, що журі 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю оголосило переможців. Також ми розповідали, що принц Вільям з'явиться у новому документальному фільмі.