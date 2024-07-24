Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow На Венеційському кінофестивалі пройде світова прем'єра фільму про війну в Україні arrow

На Венеційському кінофестивалі пройде світова прем'єра фільму про війну в Україні

24 липня 2024 22:35
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Фільм режисерки Ольги Журби про війну в Україні покажуть на Венеційському кінофестивалі
Режисерка Ольга Журба. Фото: менеджмент фільму "Пісні землі, що повільно горить"
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Світова премʼєра документального фільму "Пісні землі, що повільно горить" української режисерки Ольги Журби відбудеться на 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цьогоріч він пройде з 28 серпня по 7 вересня. 

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент стрічки.

Читайте також:

Українська прем’єра у Венеції

За словами Ольги Журби, участь у Венеційському міжнародному кінофестивалі відкриває шлях до ширшої аудиторії. Фільм побачить більше людей, а це можливість поширити безкомпромісні меседжі про війну та російський терор. 

"Фільм створено таким чином, щоб спонукати глядача відчувати та осмислювати загрозу, яка нависла не тільки над Україною, але й над усім світом… Ми почали зйомки з перших днів великої війни. Я усвідомлювала, що це мій обов’язок — документувати те, що з нами відбувається. Є розуміння, що це буде особливо потрібно для майбутніх поколінь", — зазначила Журба. 

Фільм Ольги Журби
Постер фільму "Пісні землі, що повільно горить". Фото: Facebook/SongsOfSlowBurningEarth

"Пісні землі, що повільно горить" зображує сцени з життя в Україні протягом перших двох років повномасштабного російського вторгнення, що складаються у трагічну мозаїку нормалізації досвідів війни в суспільстві.

Для Ольги Журби фільм став її другою повнометражною документальною роботою. Операторами фільму виступили Володимир Усик ("Ля Палісіада"), Вʼячеслав Цвєтков ("Цей дощ ніколи не скінчиться", "Земля блакитна, ніби апельсин") та Михайло Любарський ("Люксембург, Люксембург", "Будинок "Слово": Нескінчений роман").

Нагадаємо, раніше ми писали, що журі 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю оголосило переможців. Також ми розповідали, що принц Вільям з'явиться у новому документальному фільмі.

українці кіно фестиваль Венеційський кінофестиваль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу