Фильм "Довга Доба" Алана Бадоева показали на Олимпийских играх в Париже

Режиссер Алан Бадоев. Фото: Instagram/alanbadoev

В субботу, 3 августа, документальный фильм Довга Доба" режиссера Алана Бадоева показали на Летних Олимпийских Играх-2024 в Париже. Показ прошел в Украинском доме Volia Space, расположенном в парижском парке La Villette. Мероприятие посетил Бадоев, который пообщался с представителями СМИ, спортсменами и другими гостями.

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Во время пресс-конференции Бадоев отметил, что к нему часто после показа подходят иностранцы и выражают поддержку. Впрочем, некоторые из них думают, что война в Украине уже завершилась. Именно поэтому важно напоминать миру об этом. Так как только нашей страной, уверяет Бадоев, Россия не ограничится.

"Эта страна просто хочет, чтобы не было нашей страны. Но когда она возьмет нашу страну, если она сможет это сделать, это не останется только в этих пределах. Потом будут другие страны", — отметил в Париже Бадоев.

Также во время Летних Олимпийских Игр-2024 Алан заявил, что врага нельзя бояться и утешать его.

"Этому врагу ничего нельзя простить. Этот враг знает только одну фразу: "Страх, его нужно пугать". Ему нужно давать по зубам", — сказал в Украинском доме Volia Space режиссер.

О фильме "Довга Доба"

Это фильм о жизни и выживании, сопротивлении и единстве и отважных поступках украинцев. Он начинается с истории Романа Жука и его семьи, которая и стала отправной как для режиссера, так и всей команды. К созданию кинопроекта присоединились 12 тысяч украинцев, которые снимали российские преступления на свои телефоны, чтобы мир мог увидеть и запомнить цену, которую платит Украина.

Создатели "Довга Доба" отобрали около 200 часов видеоматериалов. Лента уже транслировалась в 30 странах мира. Она также победила на национальном фестивале Cinema for Victory.

Напомним, ранее мы писали, что на Венецианском международном кинофестивале пройдет мировая премьера фильма о войне в Украине режиссера Ольги Журбы. Также мы рассказывали, что в Голливуде экранизируют скандальные мемуары американской певицы Бритни Спирс.