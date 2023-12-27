Фіналістка конкурсу краси "Міс Англія" стала водійкою вантажівки

Фіналістка конкурсу краси "Міс Англія-2022" Міллі Евератт. Фото: Instagram/millyeveratt

Фіналістка конкурсу краси "Міс Англія-2022" залишила кар'єру моделі, щоб виконати свою давню мрію. 23-річна Міллі Евератт стала далекобійницею і тепер підкорює не подіуми, а автобани Великої Британії.

Про це пише видання Daily Mail.

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Міллі почала брати участь у конкурсах краси ще з 2017 року. Вона отримувала престижні титули на місцевих заходах та збирала більше е коштів на благодійність, ніж інші конкурсантки. Піком модельної кар’єри Евератт став 2022 рік.

Дівчина стала фіналісткою конкурсу "Міс Англія". Паралельно з цим вона задумалася про зміну професії. Міллі пройшла навчання на отримання прав на керування вантажними автомобілями, щоб здійснити свою мрію стати водієм вантажівки. Тепер колишня модель подорожує Сполученим Королівством на 44-тоному автомобілі.

"Це так весело — сидіти за кермом великої вантажівки. Мені подобається свобода, яку дає ця робота, оскільки я можу подорожувати країною, і зарплата у мене теж чудова", — зізналась Міллі.

За словами колишньої моделі, вона почала мріяти про кар’єру далекобійниці під час пандемії COVID-19. А згодом дізналася, що кількість жінок водіїв вантажних автомобілів у Великій Британії становить менш як один відсоток і вирішила це виправити.

"Для всіх жінок, які думають про те, щоб зайнятися логістикою, моя порада: просто займіться цим. У цій сфері велика кількість вакансій та можливостей для навчання. Це справді цікава робота", — підсумувала Евератт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Франція" відповіла на хейт щодо її скандальної зачіски. Також ми розповідали, що "Міс Всесвіт Україна" зробила гучну заяву про конкурс краси.