Міс "Франція-2024" Ев Жиль. Фото: instagram.com/evegillesoff

"Міс Франція" відповіла на хейт щодо її скандальної зачіски
Переможниця конкурсу "Міс Франція" заявила, що вона "не просто зачіска" після того, як її розкритикували через її коротке волосся. Перемога 20-річної Ев Жиль була затьмарена реакцією у мережі, де звинуватили суддів в тому, що вони обрали "андрогінну" Міс Франція 2024, оскільки всі попередні переможниці мали більш "традиційне" довге волосся.
Про це пише Daily Mail.
Переможниця "Міс Франція" дала відсіч критикам
Ев Жиль прокоментувала хвилю негативу у свій бік. Коментарі в Інтернеті здебільшого зосереджені на її зачісці в стилі піксі та фігурі.
"Я людина, критика неминуче впливає і шкодить мені. Моє тіло таке, яке воно є. Подобається мені це чи ні, але я така. Якщо людям це не подобається, я їм не подобаюся, і все. Ви не можете догодити всім, і це нормально. Ви повинні прийняти себе та ігнорувати всю критику, навіть якщо це важко", — сказала модель.
Раніше Жиль заявила, що глядачі конкурсу звикли "бачити красивих міс з довгим волоссям, але вона вибрала андрогінний образ із коротким волоссям".
У своєму недавньому інтерв'ю вона також сказала, що сподівається, що настане час, коли її стрижка не буде в центрі уваги.
Але студентка-математик також сказала, що "важливо" показати, що багато француженок мають такі короткі стрижки, як вона, і що вони повинні бути "представлені" на конкурсах, як "Міс Франція".
"Ніхто не повинен диктувати, ким ти маєш бути", — сказала вона після своєї перемоги, додавши, що "кожна жінка різна, ми всі унікальні".
Під час сьогоднішнього радіоінтерв’ю French Fun Radio 20-річна Ев сказала, що, хоча вона була готова до неприємних коментарів, вона просто "людина", і , природно, вони вплинуть на неї.
"Тепер, коли я маю корону на голові, вже занадто пізно. Незалежно від того, критикують мене люди чи ні, але вже пізно — я тут", — додала вона.
Жиль є першою переможницею за 103-річну історію конкурсу, яка не має довгого волосся.
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