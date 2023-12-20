Міс "Франція-2024" Ев Жиль. Фото: instagram.com/evegillesoff

Модель Ев Жиль. Фото: instagram.com/evegillesoff/

Переможниця конкурсу "Міс Франція" заявила, що вона "не просто зачіска" після того, як її розкритикували через її коротке волосся. Перемога 20-річної Ев Жиль була затьмарена реакцією у мережі, де звинуватили суддів в тому, що вони обрали "андрогінну" Міс Франція 2024, оскільки всі попередні переможниці мали більш "традиційне" довге волосся.

Про це пише Daily Mail.

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Ев Жиль прокоментувала хвилю негативу у свій бік. Коментарі в Інтернеті здебільшого зосереджені на її зачісці в стилі піксі та фігурі.

"Я людина, критика неминуче впливає і шкодить мені. Моє тіло таке, яке воно є. Подобається мені це чи ні, але я така. Якщо людям це не подобається, я їм не подобаюся, і все. Ви не можете догодити всім, і це нормально. Ви повинні прийняти себе та ігнорувати всю критику, навіть якщо це важко", — сказала модель.

Раніше Жиль заявила, що глядачі конкурсу звикли "бачити красивих міс з довгим волоссям, але вона вибрала андрогінний образ із коротким волоссям".

У своєму недавньому інтерв'ю вона також сказала, що сподівається, що настане час, коли її стрижка не буде в центрі уваги.

Але студентка-математик також сказала, що "важливо" показати, що багато француженок мають такі короткі стрижки, як вона, і що вони повинні бути "представлені" на конкурсах, як "Міс Франція".

"Ніхто не повинен диктувати, ким ти маєш бути", — сказала вона після своєї перемоги, додавши, що "кожна жінка різна, ми всі унікальні".

Під час сьогоднішнього радіоінтерв’ю French Fun Radio 20-річна Ев сказала, що, хоча вона була готова до неприємних коментарів, вона просто "людина", і , природно, вони вплинуть на неї.

"Тепер, коли я маю корону на голові, вже занадто пізно. Незалежно від того, критикують мене люди чи ні, але вже пізно — я тут", — додала вона.

Жиль є першою переможницею за 103-річну історію конкурсу, яка не має довгого волосся.

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