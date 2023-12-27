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Финалистка конкурса красоты "Мисс Англия" стала водителем грузовика

27 декабря 2023 22:40
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Стас Кожушко
Редактор
Финалистка конкурса красоты "Мисс Англия" стала водителем грузовика
Финалистка конкурса красоты "Мисс Англия-2022" Милли Эвератт. Фото: Instagram/millyeveratt
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Финалистка конкурса красоты "Мисс Англия-2022" оставила карьеру модели, чтобы исполнить свою давнюю мечту. 23-летняя Милли Эвератт стала дальнобойщицей и теперь покоряет не подиумы, а автобаны Великобритании.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Финалистка конкурса красоты стала дальнобойщицей

Милли принимала участие в конкурсах красоты еще с 2017 года. Она получала престижные титулы на местных мероприятиях и собирала больше средств на благотворительность, чем другие конкурсантки. Пиком модельной карьеры Эвератт стал 2022 год.

Девушка стала финалисткой конкурса "Мисс Англия". Параллельно с этим она задумалась о смене профессии. Милли прошла обучение на получение прав на управление грузовыми автомобилями, чтобы осуществить свою мечту стать водителем грузовика. Теперь бывшая модель путешествует по Соединенному Королевству на 44-тонном автомобиле.

"Это так веселосидеть за рулем большого грузовика. Мне нравится свобода, которую дает эта работа, поскольку я могу путешествовать по стране, и зарплата у меня тоже отличная", — призналась Милли.

По словам бывшей модели, она начала мечтать о карьере дальнобойницы во время пандемии COVID-19. А впоследствии узнала, что количество женщин водителей грузовых автомобилей в Великобритании составляет менее одного процента и решила это исправить.

"Для всех женщин, думающих о том, чтобы заняться логистикой, мой совет: просто займитесь этим. В этой сфере большое количество вакансий и возможностей для обучения. Это действительно интересная работа", — подытожила Эвератт.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Франция" ответила на хейт по поводу ее скандальной прически. Также мы рассказывали, что "Мисс Вселенная Украина" сделала громкое заявление о конкурсе красоты.

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