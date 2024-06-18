Ксенія Мішина показала, як відсвяткувала 35-річчя

Акторка, телеведуча Ксенія Мішина. Фото: Instagram/misha.k.ua

Переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками", головна героїня "Холостячки", акторка Ксенія Мішина відсвяткувала день народження. У вівторок, 18 червня, телеведучій виповнилось 35 років. З цього приводу вона опублікувала креативне відео та отримала привітання від зіркових друзів.

Відповідний пост з’явився в Instagram Мішиної.

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День народження Ксенії Мішиної

Акторка опублікувала стилізоване відео, в якому змінила декілька образів. Спочатку вона з’являється з розпущеним волоссям у спортивному одязі і показувала підтягнуту фігуру. А згодом у чорній сукні, з укладкою та мейк-апом міняла локації.

Наприкінці відео члени знімальної групи вручили зірковій іменинниці святковий торт зі свічками "18", які замінили на "35". За декілька годин ролик набрав понад 40 тисяч переглядів та сотні привітань. Зокрема і від представників українського шоу-бізнесу.

Люба партнерко, будь щасливою, — хореограф Євген Кот.

З днем народження, красунька, — акторка Анастасія Цимбалару.

Дуже красива і красиво! Вітаю, — співачка Оля Цибульська.

Наша квіточка! Вітаємо, Богине, — акторка Ольга Сумська.

Одним з перших Мішину привітав її 12-річний син Платон. Хлопець подарував зірковій мамі букет квітів, святковий торт та різнокольорові кульки.

Син Ксенії Мішиної привітав її з днем народження. Скриншоти: Instagram/misha.k.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, як телеведучу Соломію Вітвіцьку привітав з днем народження коханий-військовий. Також ми розповідали, що музичні виконавці Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували річницю весілля.