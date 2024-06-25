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Валюха зі "Сватів" загорілася ідеєю зняти новий сезон серіалу, щоб помирити росіян та українців

25 червня 2024 17:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Акторка Тетяна Кравченко про новий сезон "Сватів" — скандальна путіністка дала інтерв'ю
Російська акторка Тетяна Кравченко. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Російська акторка Тетяна Кравченко, яка відома українцям за роллю Валюхи у серіалі "Свати", вчергове оскандалилася. Вона зізналася, що була б не проти зняти новий сезон популярного раніше серіалу для того, щоб помирити українців із вбивцями.

Про це вона заявила в інтерв'ю на одному із білоруських телеканалів.

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В той час як на Україну летять російські бомби та ракети, Валюха зі "Сватів" планує помирити українців із окупантами. Для реалізації цієї мети вона запропонувала відзняти новий сезон легендарного серіалу після закінчення війни.

Нові історії мають начебто об'єднати наші народи, які нині "у складній ситуації", і порівняла щоденні вбивства українців із конфліктами у родині, які майже завжди можна вирішити.

Валюха зі "Сватів" загорілася ідеєю зняти новий сезон серіалу, щоб помирити росіян та українців - фото 1
Російська акторка Тетяна Кравченко. Фото: росЗМІ

"Можна показати конфлікт у нашій багатонаціональній родині та те, як ми після нього примиряємось. Думаю, вийшла б хороша аналогія. "Свати" могли б виступити об'єднавчою історією про те, що рідні люди й у складній ситуації завжди знайдуть точку дотику, бо вони — сім'я. Мистецтво підказало б, як зосередитись не на злості, а на любові — кровній, історичній. Ми з Федею готові знятися в "об'єднавчому" сезоні "Сватів", — зазначила путіністка.

Валюха підтримує кривавий режим Путіна

Акторка Тетяна Кравченко народилася в українському місті Донецьк, однак відкрито підтримує вбивства своїх земляків.

Вона підтримала анексію Криму та окупацію Донбасу, а також неодноразово публічно підтримувала дії окупантів. Кравченко внесена до бази "Миротворець". 

Нагадаємо, акторка Анна Кошмал розповіла все, що думає про своїх російських колег з серіалу "Свати". А також Євросоюз вніс у санкційний список путіністів —  Шамана, Поліну Гагаріну та Охлобистіна. 

росіяни
анексія
Свати
путіністи
окупація
війна в Україні
російські зірки

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