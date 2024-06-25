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Фотошоп и заказуха — россияне цинично подставили Ксению Мишину

25 июня 2024 21:13
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Стас Кожушко
Редактор
Россияне цинично обвинили Ксению Мишину в высмеивании смертей в Крыму
Актриса, телеведущая Ксения Мишина. Фото: Instagram/misha.k.ua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне, в воскресенье, 23 июня, работа российской ПВО стала причиной жертв в оккупированном Крыму. В пабликах оккупанты начали распространять информацию, в которой дискредитировали украинскую телеведущую, актрису Ксению Мишину.

Об этом 35-летняя звезда рассказала в сториз своего Instagram.

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Звезда шоу "Холостячка" и сериала "Крепостная" родом из оккупированного Севастополя. Именно неподалеку от города во время работы российской ПВО погибли четыре человека и пострадали более 150. Впоследствии в пабликах начали распространять информацию, что Мишина якобы опубликовала архивное видео, в котором нежится на пляже и написала: "Сейчас бы снова пережить эти эмоции. Но не все их могут пережить, да?".

Россияне отметили, что таким образом актриса поиздевалась над жертвами и пострадавшими трагедии. А еще добавили — Мишина живет в столице Польши, Варшаве. Молчать Ксения не стала и на двух языках (на украинском и русском) обратилась к пользователям соцсетей.

"Фотошоп и заказуха. Никаких сториз я не делала. Это полная х**ня со стороны местных Telegram-каналов. Никогда и ни при каких условиях не буду радоваться человеческим смертям", — написала телеведущая.

Мишина фейк Крым
Мишина опровергла фейки о себе. Скриншоты: Instagram/misha.k.ua

Также Мишина отметила — сейчас она вообще за океаном. Вместе с сыном Платоном Ксения прилетела в Нью-Йорк (США). Там звезда сделала селфи, в котором известным жестом показала отношение к тем, кто устроил травлю на нее.

Мишина Крым
Ксения Мишина показывает средний палец россиянам. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Напомним, ранее мы рассказывали, как Ксения Мишина отпраздновала свое 35-летие. Также мы писали, что российская актриса Татьяна Кравченко, известная украинцам по роли Валюхи в сериале "Сваты", неожиданно пожелала помирить россиян и украинцев.

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