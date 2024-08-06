Гаспар Ное засвітився у Москві та обурив українців — відео

Французький кінорежисер Гаспар Ное прилетів у Москву та розлютив українців
Французький кінорежисер Гаспар Ное приїхав до Росії. Його запросили на закритий захід російського глянцю "Москвичка". Позиція режисера обурила українців.
Про його приїзд повідомили росЗМІ.
Гаспар Ное відвідав Москву та розважився з росіянами
Кінорежисера, який зняв скандальний фільм "Незворотність" з Монікою Беллуччі та Венсаном Касселем в головних ролях, в Москву запросила засновниця агенції "К2" Крістіна Потупчик. Гаспар Ноа прибув задля участі в закритому заході нового російського глянцю "Москвичка" та компанії Arthouse.
Він не лише побував на вечірці, а ще й розважився в столичних клубах. Для росіян приїзд митця — доказ, що Росію люблять у світі.
"Насправді всі хочуть саме до нас в гості. Дуже кумедно змінився світ: поки за кордоном ви самі бачите "що", до нас прагнуть завітати люди й дізнатися більше про нашу культуру", — написала Потупчик.
Реакція українців на вчинок Гаспара Ное
Українці масово обурились на рішення Гаспара Ное відвідати столицю країни-агресора. Вони вважають його дурнем та відмовляються переглядати його фільми.
Як французькою "гнів", нагадайте?
Дід закрив коментарі, бо українці його розчленували.
Мабуть, запросили, щоб було кого в наступний раз посилати на обмін.
Сподіваюсь, що його заарештують за шпіонаж.
Люблю його фільми, але це кінець. Я більше ніколи не буду дивитися його фільми.
Нагадаємо, співак Філіп Кіркоров швидко покинув кордони Росії та прихопив колишню ескортницю з собою. Також влада Кремля нарешті вирішила, чи назвуть співачку Аллу Пугачову іноагентом.
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