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Французький кінорежисер Гаспар Ное прилетів у Москву та розлютив українців

6 серпня 2024 11:00
Антоніна Завадська - Редактор
Гаспар Ное засвітився у Москві та обурив українців — відео
Французький кінорежисер Гаспар Ное. Фото: росЗМІ
Антоніна Завадська - Редактор

Французький кінорежисер Гаспар Ное приїхав до Росії. Його запросили на закритий захід російського глянцю "Москвичка". Позиція режисера обурила українців.

Про його приїзд повідомили росЗМІ. 

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Гаспар Ное відвідав Москву та розважився з росіянами

Кінорежисера, який зняв скандальний фільм "Незворотність" з Монікою Беллуччі та Венсаном Касселем в головних ролях,  в Москву запросила засновниця агенції "К2" Крістіна Потупчик. Гаспар Ноа прибув задля участі в закритому заході нового російського глянцю "Москвичка" та компанії Arthouse. 

Він не лише побував на вечірці, а ще й розважився в столичних клубах. Для росіян приїзд митця — доказ, що Росію люблять у світі.  

"Насправді всі хочуть саме до нас в гості. Дуже кумедно змінився світ: поки за кордоном ви самі бачите "що", до нас прагнуть завітати люди й дізнатися більше про нашу культуру", — написала Потупчик.

Реакція українців на вчинок Гаспара Ное

Українці масово обурились на рішення Гаспара Ное відвідати столицю країни-агресора. Вони вважають його дурнем та відмовляються переглядати його фільми. 

Як французькою "гнів", нагадайте?

Дід закрив коментарі, бо українці його розчленували.

Мабуть, запросили, щоб було кого в наступний раз посилати на обмін.

Сподіваюсь, що його заарештують за шпіонаж.

Люблю його фільми, але це кінець. Я більше ніколи не буду дивитися його фільми.

Французький кінорежисер Гаспар Ное з росіянами. Фото: росЗМІ
Французький кінорежисер Гаспар Ное з росіянами. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, співак Філіп Кіркоров швидко покинув кордони Росії та прихопив колишню ескортницю з собою. Також влада Кремля нарешті вирішила, чи назвуть співачку Аллу Пугачову іноагентом.

Франція війна українці кіно росіяни Москва режисер

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