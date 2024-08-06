Філіп Кіркоров втік з Росії разом з Маргаритою Овсянніковою — деталі

Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: росЗМІ

Російський співак Філіп Кіркоров, який позитивно сприймає диктаторський режим Володимира Путіна, раптом покинув Росію. З ним вирушила і колишня ескортниця Маргарита Овсяннікова.

Про це повідомили росЗМІ.

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Філіп Кіркоров зробив сюрприз Маргариті Овсянніковій та її маленькому сину — купив квитки до Греції, де вони разом будуть відпочивати. Для цього співак замовив приватний борт, щоб провести політ у люксових умовах. Ймовірно найближчим часом пара не планує повертатися до Росії.

"Філіп філігранно робить сюрпризи, зі словами: "Терміново пакуй валізу, виліт через 10 годин". А я легка на підйом! Вилітаємо в перспективу", — написала Овсяннікова.

Філіп Кіркоров разом з ескортницею Маргаритою Овсянніковою покинув РФ. Фото: росЗМІ

Що відомо про Маргариту Овсяннікову

Марго Овсяннікова народилася в 1996 році в Донецьку. Співачка з 2017 року брала участь в російському реаліті-шоу "Дом-2". Під час фільмування з'ясувалось, що дівчина надавала ескорт-послуги.

Зараз Марго — відома російська блогерка-мільйонниця, головна редакторка Fashion TV Russia та "муза" Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров вивіз своїх дітей з Росії. Також російська податкова заблокувала рахунки артиста після "скандальної" вечірки.