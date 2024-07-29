В Росії визначились, чи стане Алла Пугачова іноагентом

Російська співачка Алла Пугачова. Фото: Instagram/itsallapugacheva

Вже тривалий час в Росії обговорюють можливість визнання співачки Алли Пугачової так званим "іноагентом". Мін’юст країни-терориста надав відповідь на один із запитів щодо цієї пропозиції.

Про це повідомляють росЗМІ.

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З проханням про перевірку на "іноагентство" 75-річної співачки до мін'юсту РФ звертався депутат-путініст Олексій Журавльов. Втім в міністерстві не знайшли підстав для того, щоб визнати Аллу Пугачову "іноагентом".

"Наразі у розпорядженні мін'юсту Росії відсутні відомості, що дозволяють зробити висновок про наявність обставин, з якими чинне законодавство пов'язує виникнення названих обов'язків (визнання іноагентом)", — відповів на запит заступник міністра юстиції Олег Свириденко.

Відповідь мін'юста РФ про Аллу Пугачову. Фото: росЗМІ

У відповіді також сказано, що у разі виявлення ознак іноагенту Аллу Пугачову включать до реєстру. Зазначимо, що після початку повномасштабної війни співачка разом з чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним та двома неповнолітніми дітьми виїхали з Росії до Ізраїля. Зараз живуть на Кіпрі.

Мін’юст РФ визнав "іноагентом" Галкіна ще 2022 року. Тоді ж Пугачова публічно просила російську владу надати цей "титул" і їй. Втім, подібного не сталося й досі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що МЗС України виступило проти участі російської акторки Чулпан Хаматової у Венеціанському міжнародному кінофестивалі. Також ми розповідали, що путіністи поставили ультиматум співаку Валерію Меладзе, який хоче повернутися до Росії.