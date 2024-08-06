Гаспар Ноэ засветился в Москве и возмутил украинцев

Французский кинорежиссер Гаспар Ноэ. Фото: росСМИ

Французский кинорежиссер Гаспар Ноэ приехал в Россию. Его пригласили на закрытое мероприятие российского глянца "Москвичка". Позиция режиссера возмутила украинцев.

О его приезде сообщили РосСМИ.

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Кинорежиссера, снявшего скандальный фильм "Необратимость" с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в главных ролях, в Москву пригласила основательница агентства "К2" Кристина Потупчик. Гаспар Ноа прибыл для участия в закрытом мероприятии нового российского глянца "Москвичка" и компании Arthouse.

Он не только побывал на вечеринке, но и развлекался в столичных клубах. Для россиян приезд художника — доказательство, что Россию любят в мире.

"На самом деле все хотят именно к нам в гости. Очень забавно изменился мир: пока заграницей вы сами видите "что", к нам стремятся приехать люди и узнать больше о нашей культуре", — написала Потупчик.

Реакция украинцев на поступок Гаспара Ноэ

Украинцы массово возмутились решением Гаспара Ноэ посетить столицу страны-агрессора. Они считают его дураком и отказываются просматривать его фильмы.

Как на французском "гнев", напомните?

Дед закрыл комментарии, потому что украинцы его расчленили.

Наверное, пригласили, чтобы было кого в следующий раз посылать на обмен.

Надеюсь, что его арестуют за шпионаж.

Люблю его фильмы, но это конец. Я никогда больше не буду смотреть его фильмы.

Французский кинорежиссер Гаспар Ноэ с россиянами. Фото: росСМИ

Напомним, певец Филипп Киркоров быстро покинул границы России и прихватил бывшую эскортницу с собой. Также власти Кремля наконец решили, назовут ли певицу Аллу Пугачеву иноагентом.