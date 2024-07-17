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Французький письменник Бернар-Анрі Леві приїхав на фронт до Сергія Жадана

17 липня 2024 13:20
Антоніна Завадська - Редактор
Бернар-Анрі Леві у бронежилеті зустрівся з Сергієм Жаданом — фото
Український письменник Сергій Жадан і французький літератор Бернар-Анрі Леві. Фото: instagram/serhiy_zhadan
Антоніна Завадська - Редактор

 Французький філософ та письменник Бернар-Анрі Леві приїхав в Україну. Він завітав на позиції до Сергія Жадана, який служить в 13 бригаді НГУ "Хартія".

Про це український поет розповів в Instagram. 

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Бернар-Анрі Леві у бронежилеті зустрівся з Сергієм Жаданом

Французький письменник приїхав в Україну і вирішив побачитися з українським поетом та військовим Сергієм Жаданом. 

"Леві — філософ, письменник та режисер, людина, яка багато робить для того, аби світ не забував про Україну, знається на реаліях і не втомлюється фіксувати злочини росіян у цій війні", — написав Жадан.

Леві побував на позиціях, познайомився з бійцями бригади та обговорив майбутню оборонну концепцію нашої країни, про Схід і Захід, про війну і мир. Ймовірно він знімав фільм про бригаду.

Що відомо про Бернара-Анрі Леві

Бернар-Анрі Леві — французький філософ, письменник, політичний журналіст. Співзасновник групи "Нові філософи"; регулярно пише огляди в щотижневику Le Point, володіє часткою щоденної газети Libération. Співзасновник Агентства модернізації України.

Приїздив ще у 2014 році і виступав на Майдані Незалежності з підтримкою вимог протестувальників. Він вже зняв три документальні фільми про повномасштабне вторгнення Росії: "Чому Україна", "Слава Україні" та "З Україною в серці", які показував в ООН та Конгресі США, щоб переконати їх не припиняти підтримку України.

Нагадаємо, Сергій Жадан завершив бойову підготовку та показав бойовий шеврон. Також Христина Соловій зізналась, чи спілкується з Жаданом після розриву.

Франція війна письменники Сергій Жадан українські зірки фронт поет

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