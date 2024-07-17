Бернар-Анри Леви в бронежилете встретился с Сергеем Жаданом.

Украинский писатель Сергей Жадан и французский литератор Бернар-Анри Леви. Фото: instagram/serhiy_zhadan

Французский философ и писатель Бернар-Анри Леви приехал в Украину. Он посетил позицию Сергея Жадана, который служит в 13 бригаде НГУ "Хартия".

Об этом украинский поэт рассказал в Instagram.

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Французский писатель приехал в Украину и решил увидеться с украинским поэтом и военным Сергеем Жаданом.

"Леви — философ, писатель и режиссер, человек, который многое делает для того, чтобы мир не забывал об Украине, разбирается в реалиях и не устает фиксировать преступления россиян в этой войне", — написал Жадан.

Леви побывал на позициях, познакомился с бойцами бригады и обсудил будущую оборонную концепцию нашей страны, о Востоке и Западе, войне и мире. Вероятно, он снимал фильм о бригаде.

Что известно о Бернаре-Анри Леви

Бернар-Анри Леви — французский философ, писатель, политический журналист. Соучредитель группы "Новые философы", регулярно пишет обзоры в еженедельнике Le Point, владеет долей ежедневной газеты Libération. Соучредитель Агентства модернизации Украины.

Приезжал еще в 2014 году и выступал на Майдане Незалежности с поддержкой требований протестующих. Он уже снял три документальных фильма о полномасштабном вторжении России: "Почему Украина", "Слава Украине" и "С Украиной в сердце", которые показывал в ООН и Конгрессе США, чтобы убедить их не прекращать поддержку Украины.

Напомним, Сергей Жадан завершил боевую подготовку и показал боевой шеврон. Также Кристина Соловой призналась, общается ли с Жаданом после разрыва.