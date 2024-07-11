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Сергій Жадан завершив бойову підготовку та отримав шеврони бригади "Хартія"

11 липня 2024 12:07
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Письменник Сергій Жадан пройшов військовий вишкіл у бригаді "Хартія"
Український письменник Сергій Жадан з товаришами по службі. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український письменник Сергій Жадан повідомив, що разом з іншими учасниками гурту "Жадан і Собаки" пройшов військовий вишкіл. Музикант отримав шеврони бригади "Хартія".

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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Сергій Жадан пройшов військовий вишкіл

Відомий письменник завершив військові навчання і похизувався разом зі своїми побратимами новенькими шевронами бригади Нацгвардії "Хартія". Вишкіл разом із ним пройшли учасники гурту "Жадан і Собаки" Євген Турчинов і Олександр Меренчук.

"Отримали шеврони бригади. Честь і відповідальність", — лаконічно підписав світлини письменник.

Сергій Жадан завершив бойову підготовку та отримав шеврони бригади "Хартія" - фото 1
Український письменник Сергій Жадан з побратимами. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Світлинами із шевронами бригади "Хартія" також поділився учасник гурту "Жадан і Собаки" Євген Турчинов.

"Отримав шеврон бригади. Попереду чекають нові випробування та робота над собою. Маю честь приєднатися до великої і дружньої хартійської родини", — додав він.

Сергій Жадан завершив бойову підготовку та отримав шеврони бригади "Хартія" - фото 2
Український письменник Сергій Жадан з учасниками гурту "Жадан і Собаки". Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Нагадаємо, письменник Сергій Жадан повідомив про своє рішення пройти підготовку у бригаді "Хартія" наприкінці травня. Бійці бригади звільнили Харківщину у вересні 2022 року. 

Ми раніше писали, що Сергію Жадану приписали роман з жінкою з політики. А також письменник мобілізувався та відкрив великий збір на потреби армії.

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