Письменник Сергій Жадан пройшов військовий вишкіл у бригаді "Хартія"

Сергій Жадан завершив бойову підготовку та отримав шеврони бригади "Хартія"
Відомий український письменник Сергій Жадан повідомив, що разом з іншими учасниками гурту "Жадан і Собаки" пройшов військовий вишкіл. Музикант отримав шеврони бригади "Хартія".
Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.
Сергій Жадан пройшов військовий вишкіл
Відомий письменник завершив військові навчання і похизувався разом зі своїми побратимами новенькими шевронами бригади Нацгвардії "Хартія". Вишкіл разом із ним пройшли учасники гурту "Жадан і Собаки" Євген Турчинов і Олександр Меренчук.
"Отримали шеврони бригади. Честь і відповідальність", — лаконічно підписав світлини письменник.
Світлинами із шевронами бригади "Хартія" також поділився учасник гурту "Жадан і Собаки" Євген Турчинов.
"Отримав шеврон бригади. Попереду чекають нові випробування та робота над собою. Маю честь приєднатися до великої і дружньої хартійської родини", — додав він.
Нагадаємо, письменник Сергій Жадан повідомив про своє рішення пройти підготовку у бригаді "Хартія" наприкінці травня. Бійці бригади звільнили Харківщину у вересні 2022 року.
Ми раніше писали, що Сергію Жадану приписали роман з жінкою з політики. А також письменник мобілізувався та відкрив великий збір на потреби армії.
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