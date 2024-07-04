Роман Христини Соловій та Сергія Жадана — чи спілкуються нині зірки

Українська співачка Христина Соловій та письменник Сергій Жадан. Фото: Юрій Верес / Facebook

Відома українська співачка Христина Соловій вперше заговорила про те, чи підтримує спілкування із письменником Сергієм Жаданом після розриву їх відносин. Їх роман закрутився напередодні війни.

Про це вона розповіла в ефірі "Нашого радіо".

Читайте також:

Христина Соловій про Сергія Жадана

Виконавиця відкрито не зізналася, чи продовжує спілкуватися із письменником, однак зазначила, що вони нині у "непоганих стосунках". Артистка поділилася, що завжди мріяла навчитися підтримувати зв'язок із колишніми, адже кожна людина приходить у наше життя зі своєю місією.

"Це вміння, якому я завжди хотіла навчитися. Я просто сприймаю кожну людину як учителя, який приходить у твоє життя і щось тобі дає", — пояснила вона.

Українська співачка Христина Соловій та письменник Сергій Жадан у кліпі "Юність". Фото: скриншот YouTube

За словами виконавиці, Жадан вперше покликав її на побачення 23 лютого 2022 року і до цього періоду часу у них були виключно ділові стосунки. В той час артистка зустрічалася з іншим, а письменник був одружений. Пара розійшлася через те, що Христина закохалася в іншого чоловіка, а Сергій про нього дізнався.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна прокоментувала скандальну розмову із Соловій. А також співачка Христина Соловій розповіла про чоловіка, з яким крутила роман під час стосунків із Сергієм Жаданом.