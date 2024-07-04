Роман Христини Соловій та Сергія Жадана — чи спілкуються нині зірки

Соловій відповіла, чи підтримує спілкування з Жаданом після розриву
Відома українська співачка Христина Соловій вперше заговорила про те, чи підтримує спілкування із письменником Сергієм Жаданом після розриву їх відносин. Їх роман закрутився напередодні війни.
Про це вона розповіла в ефірі "Нашого радіо".
Христина Соловій про Сергія Жадана
Виконавиця відкрито не зізналася, чи продовжує спілкуватися із письменником, однак зазначила, що вони нині у "непоганих стосунках". Артистка поділилася, що завжди мріяла навчитися підтримувати зв'язок із колишніми, адже кожна людина приходить у наше життя зі своєю місією.
"Це вміння, якому я завжди хотіла навчитися. Я просто сприймаю кожну людину як учителя, який приходить у твоє життя і щось тобі дає", — пояснила вона.
За словами виконавиці, Жадан вперше покликав її на побачення 23 лютого 2022 року і до цього періоду часу у них були виключно ділові стосунки. В той час артистка зустрічалася з іншим, а письменник був одружений. Пара розійшлася через те, що Христина закохалася в іншого чоловіка, а Сергій про нього дізнався.
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна прокоментувала скандальну розмову із Соловій. А також співачка Христина Соловій розповіла про чоловіка, з яким крутила роман під час стосунків із Сергієм Жаданом.
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