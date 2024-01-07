Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показав, яким був у дитинстві
7 січня 2024 18:04
Сергій Танчинець. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets/
Музикант Сергій Танчинець поділився сімейною світлиною. Він показав миле, дитяче фото з батьком.
Зірка виклав пост в instagram.
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Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танченець показав старе фото з батьком. Популярний музикант у дитинстві носив смугасті сорочки з коротким рукавом.
Музикант повторив дитяче фото з батьком, який нещодавно святкував своє день народження, у дорослому віці. Щоправда, сорочки зникли. Сім'я обрала для фото футболки з сучасними принтами.
Раніше гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на сольному концерті у столиці зібрав мільйон гривень для ЗСУ.
Нагадаємо, що Аліна Гросу поділилась рідкісним фото з улюбленою бабусею.
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