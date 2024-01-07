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Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показав, яким був у дитинстві

7 січня 2024 18:04
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показав, яким був у дитинстві
Сергій Танчинець. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Музикант Сергій Танчинець поділився сімейною світлиною. Він показав миле, дитяче фото з батьком.

Зірка виклав пост в instagram.

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Сергій Танчинець у дитинстві був гарним хлопчиськом

Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танченець показав старе фото з батьком. Популярний музикант у дитинстві носив смугасті сорочки з коротким рукавом.

Сергій Танчинець з батьком
Сергій Танчинець з батьком. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets/

Музикант повторив дитяче фото з батьком, який нещодавно святкував своє день народження, у дорослому віці. Щоправда, сорочки зникли. Сім'я обрала для фото футболки з сучасними принтами.

Сергій Танчинець з батьком
Сергій Танчинець з батьком. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets/

Раніше гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на сольному концерті у столиці зібрав мільйон гривень для ЗСУ.

Нагадаємо, що Аліна Гросу поділилась рідкісним фото з улюбленою бабусею.

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