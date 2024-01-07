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Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показал, каким был в детстве

7 января 2024 18:04
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ показал, каким был в детстве
Сергей Танчинец. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Музыкант Сергей Танчинец поделился семейным фото. Он показал милое, детское фото с отцом.

Звезда изложил пост в instagram.

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Фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танченец показал старое фото с отцом. Популярный музыкант в детстве носил полосатые рубашки с коротким рукавом.

Сергей Танчинец с отцом
Сергей Танчинец с отцом. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets/

Музыкант повторил детское фото с отцом, который недавно отпраздновал свой день рождения, во взрослом возрасте. Правда, рубашки исчезли. Семья выбрала для фото футболки с современными принтами.

Сергей Танчинец с отцом
Сергей Танчинец с отцом. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets/

Ранее группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" на сольном концерте в столице собрала миллион гривен для ЗСУ.

Напомним, что Алина Гросу поделилась редким фото с любимой бабушкой.

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