Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на сольному концерті у столиці зібрав мільйон гривень для ЗСУ

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: менеджмент гурту

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ відіграли великий сольний концерт у супроводі оркестру у столиці у ексклюзивному форматі. Близько 20-ти музикантів виступили одночасно на сцені. Окрім учасників гурту було й 14 запрошених музикантів оркестру, які грали на духових та струнних інструментах.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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В унісон з БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зал проспівав хіти "Зорі запалали", "ДИМ", "Весь світ", "Без неї ніяк", "Буду з тобою" та інші відомі пісні.

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: менеджмент гурту

Також, ексклюзивно для київських слухачів гурт зіграв пісні, які не виконують у інших містах українського туру — "Мільярди", "До небес" та "24/02".

А під час виконання "Моя країна" відбувся флешмоб — присутні підняли догори прапори України, а ті, хто не приніс фізичні прапори з собою — підняли телефони зі зображенням українського стягу. Зал замайорів жовто-блакитними кольорами.

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: менеджмент гурту

Після цього, Сергій Танчинець подякував усім, хто стоїть на захисті нашої Країни: "Я хочу, щоб ми зараз подякували усім людям, які наближають нашу неминучу українську Перемогу. В першу чергу це, звісно, Збройні Сили України! Давайте подякуємо гучними оплесками також усім волонтерам, військовим та цивільним лікарям, прикордонникам, ДСНС-никам, СБУ та ГУР, енергетикам і звісно вчителям, які попри все продовжують вчити наших з вами дітей".

Завдяки концерту у Києві, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ разом з глядачами вдалось закумулювати 1 000 000 грн на потреби Збройних Сил України, які за день до концерту передали благодійному фонду Сергія Притули. На всі ці кошти будуть закуплені FPV дрони.

Під час концерту також проводився благодійний аукціон. Серед лотів був прапор України з підписами музикантів гурту, гітара БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, тубус від Javelin, який передали військові, а також футбольний м'яч ФК "Динамо" з автографами усієї футбольної команди.

Співачка TAYANNA. Фото: менеджмент гурту

Злата Огнєвіч та Сергій Танчинець. Фото: менеджмент гурту

Запрошеними зірковими гостями стали співачка Злата Огнєвіч та TAYANNA, з якою трек "А ти…" вперше прозвучав наживо. Далі БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ разом зі Златою Огнєвіч запалили зал дуетною піснею "Народжені вільними", яка вже встигла стати хітом та співалась шанувальниками в унісон.

На біс прозвучали хіти "Буду з тобою" і "Зорі запалали", під час якої у залі утворилось зоряне небо з ліхтариків на телефонах глядачів.

Неймовірна атмосфера панувала у залі, коли на завершення концерту три тисячі людей в унісон заспівали гімн України.

"Куплений вами квиток на наш концерт — це донат для українських військових, а тим самим — внесок у нашу Перемогу. Більшу частину цих коштів ми витрачаємо на закупівлю дронів та автомобілів для ЗСУ. Війна почалась ще у 2014 році, але 24 лютого 2022 року кожен з нас відчув це пекло на собі. В цей день український народ почав рух до справжньої Незалежності. Немає іншого шляху у нас з вами, як шлях до Перемоги. І саме зараз, весь український народ, та в першу чергу — Збройні Сили України, рухають нашу Країну до цієї неминучої, української Перемоги", — Сергій Танчинець.

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