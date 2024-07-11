Валерій Харчишин впав зі сцени у Львові — відео

Гурт "Друга ріка" на концерті. Фото: instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин впав зі сцени. Однак, він не розгубився та продовжив співати.

Відео зняли очевидці.

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Валерій Харчишин полетів зі сцени у Львові

Український колектив "Друга ріка" дав концерт у Львові. Він був досить атмосферний та спокійний, поки фронтмен гурту Валерій Харчишин не почав виконувати трек "Вже не сам". Він оступився та полетів зі сцени на підлогу, де стояли глядачі.

Ймовірно музикант не травмувався, адже відразу продовжив виконувати пісню. Навіть обіграв інцидент — залучив фанатів, які почали підспівувати улюбленому виконавцю.

Це падіння шокувало публіку, однак і підтвердило, що гурт не використовує фотограму. Адже, коли Харчишин падав, то пісня перервалась. Сам гурт та виконавець поки що ситуацію не коментують.

Нагадаємо, артист Валерій Харчишин пояснив, чи вдалось відбувати будинок, знищений росіянами. Також він зізнався, який невиліковний діагноз у його сина та чи є надія на одужання.