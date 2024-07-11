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Фронтмен группы "Друга ріка" эпически упал со сцены во время концерта

11 июля 2024 00:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Валерий Харчишин упал со сцены во Львове — видео
Группа "Друга ріка" на концерте. Фото: instagram/valeriy.kharchyshyn_dr
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин упал со сцены. Однако он не растерялся и продолжил петь.

Видео сняли очевидцы.

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Украинский коллектив "Друга ріка" дал концерт во Львове. Он был достаточно атмосферным и спокойным, пока фронтмен группы Валерий Харчишин не начал исполнять трек "Вже не сам". Он оступился и полетел со сцены на пол, где стояли зрители.

Вероятно, музыкант не травмировался, ведь сразу продолжил исполнять песню. Даже обыграл инцидент — привлек фанатов, которые начали подпевать любимому исполнителю.

Это падение шокировало публику, однако и подтвердило, что группа не использует фонограмму. Ведь когда Харчишин падал, то песня прервалась. Сама группа и исполнитель пока ситуацию не комментируют.

Напомним, артист Валерий Харчишин объяснил, удалось ли отстроить дом, уничтоженный россиянами. Также он признался, какой неизлечимый диагноз у его сына и есть ли надежда на выздоровление.

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