Валерий Харчишин упал со сцены во Львове — видео

Фронтмен группы "Друга ріка" эпически упал со сцены во время концерта
Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин упал со сцены. Однако он не растерялся и продолжил петь.
Видео сняли очевидцы.
Валерий Харчишин улетел со сцены во Львове
Украинский коллектив "Друга ріка" дал концерт во Львове. Он был достаточно атмосферным и спокойным, пока фронтмен группы Валерий Харчишин не начал исполнять трек "Вже не сам". Он оступился и полетел со сцены на пол, где стояли зрители.
Вероятно, музыкант не травмировался, ведь сразу продолжил исполнять песню. Даже обыграл инцидент — привлек фанатов, которые начали подпевать любимому исполнителю.
Это падение шокировало публику, однако и подтвердило, что группа не использует фонограмму. Ведь когда Харчишин падал, то песня прервалась. Сама группа и исполнитель пока ситуацию не комментируют.
Напомним, артист Валерий Харчишин объяснил, удалось ли отстроить дом, уничтоженный россиянами. Также он признался, какой неизлечимый диагноз у его сына и есть ли надежда на выздоровление.
Читайте Новини.LIVE!