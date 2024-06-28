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Валерій Харчишин назвав невиліковний діагноз його важкохворого сина

28 червня 2024 11:53
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Валерій Харчишин зізнався, у якому стані його важкохворий син — відео
Український музикант Валерій Харчишин на інтерв'ю зі Славою Дьоміним. Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів, як проявляється хвороба у 16-річного сина Євгена. Йому дуже важко пережити те, що він змінюється на очах. 

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. 

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Син Валерія Харчишина спочатку розвивався, так само як і його однолітки, втім пізніше все змінила нейропсихіатрія. Вона поєднує в собі багато захворювань і є невиліковною. 

"Дитина йде від тебе ментально. І вчора вона була тією, якою ти її пам'ятаєш, якою вона зростала в тебе на очах, а сьогодні вона приходить інша. Воно не лікується. Це не аутизм, не знаю, що може бути гірше. Це нейропсихіатрія одне з захворювань, яке почали діагностувати 2010 року. Це сукупність певних поведінкових і не тільки розладів. Долучається автоімунна проблема. Зрештою, ти маєш там синдром Туретта", — розповів музикант. 

Синдром Туретта — спадковий нейропсихічний розлад, який розпочинається у дитинстві й характеризується численними фізичними (моторними) тиками м'язів плечового поясу, шиї та обличчя і хоча б одним вокальним (голосовим) тиком: вони характерно посилюються та спадають.

Український музикант Валерій Харчишин на інтерв'ю з Славою Дьоміним. Фото: скриншот
Український музикант Валерій Харчишин на інтерв'ю зі Славою Дьоміним. Фото: скриншот

"До того ж ознаки гострого психозу, біполярний розлад, синдром дефіциту уваги, манії якісь, навіть шизоїдного типу. І купу всього. Ти не можеш розслабитися поруч зі своєю дитиною. Він може не спати добу, потім заснути в день. Він може просто кричати протягом кількох годин. Вона дуже агресивна і динамічно розвивається ця хвороба", — додав Валерій. 

За словами артиста, цю хворобу ще не повністю дослідили. Подружжя сподівалось, що пубертатний період допоможе одужати, втім цього не сталося. 

"Це набуте. Це спричинено інфекцією банального стрептокока, який знаходиться в головному мозку і його неможливо вивести. Він занесений, звісно. Вона лікується імуноглобулінами й агресивними дозами антибіотиків... Я знаю, що таке смерть. Я втрачав багато людей, і близьких людей, дуже близьких. Я вам скажу, що пережити смерть близької людини, дорослої людини, це набагато легше, ніж пережити хворобу сина, коли він стає іншим", — додав музикант.

Нагадаємо, Валерій Харчишин висловив свою думку про мобілізацію зірок, які волонтерять. Також співачка Селін Діон показала напад, від якого вона ледве не загинула.

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Валерій Харчишин
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сини

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