Що з будинком Валерія Харчишина, який знищили росіяни на початку війни

Український музикант Валерій Харчишин на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український музикант і соліст гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин побував на інтерв’ю у Слави Дьоміна. Під час спілкування з ведучим відомий виконавець зізнався, що зараз з його будинком, який на початку війни знищили російські війська.

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Валерій Харчишин про знищений будинок

Відомий український рок-музикант чесно розповів, чи відновив він будинок, який на початку повномасштабного вторгнення постраждав від дій російських окупантів. Виявляється, Валерій відновив свій будинок, але самостійно, після чого пошкодував.

Музикант Валерій Харчишин на інтерв'ю зі Славою Дьоміним. Фото: скриншот з YouTube

Музикант додає, що держава не покриває повну вартість ремонту постраждалого будинку, а компенсує лише певну частину. Тому артист розуміє зараз, що потрібно було погоджуватися на репарацію, тобто, на відшкодування збитків державою.

"Будинок ми побудували, але ця процедура з відновлення є недосконалою. Мабуть, поспішили, краще б залишали право на репарацію для людей, які втратили своє майно. Зараз держава компенсує якусь частину, а не повністю те, що ти втратив. Репарація дозволить повернути все за ринковою вартістю, коли така почнеться", — розповів про свій будинок Валерій Харчишин.

Постраждалий від росіян будинок Валерія Харчишина

Ще на початку повномасштабного вторгнення соліст рок-гурту "Друга Ріка" повідомив про те, що російські війська обстріляли його будинок, який розташований у Гостомелі на Київщині. Валерій Харчишин показав жахливі кадри, на яких можна побачити наслідки обстрілу будинку, заявивши, що будував він його на власні кошти.

Будинок Валерія Харчишина в Гостомелі, який знищили російські війська. Фото: Instagram Валерія Харчишина

"Цей будинок під Гостомелем — частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, шо я заробляв. Орки влучили в нього. У моїх дітей тепер немає "їхньої України". Їм немає, куди повернутися. Вони про це ще не знають. Як і не знає мій старший син, що нині на півночі захищає свій дім… Там залишались двоє кішок, яких я ще кілька днів тому годував. Я не впевнений, що вони живі", — прокоментував Валерій Харчишин.

Валерій Харчишин про будинок, який знищили росіяни. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український музикант Валерій Харчишин висловився про бронь артистів від мобілізації.

Раніше ми розповідали про те, що артист Валерій Харчишин зізнався, чому його шокувало рішення сина піти на фронт.

Також ми повідомляли про те, що співак Валерій Харчишин зізнався, що давно не бачився із сином, який на фронті.