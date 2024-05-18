Фронтмен гурту Друга Ріка Валерій Харчишин висловився про бронь від мобілізації для артистів

Фронтмен гурту Друга Ріка висловився про бронь від мобілізації для артистів
Сьогодні, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Напередодні фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин прокоментував, чи слід бронювати артистів призовного віку.
Про це повідомляє видання "Факти".
Харчишин про бронь від мобілізації для артистів
Музикант, якому наприкінці цього місяця виповниться 50 років, зазначив — він не сприймає як сміливих і достойних людей тих, хто використовує слово "фронт" із негативним значенням.
"Але я буду підтримувати бронювання для тих музикантів, які мають свій "фронт", де вони займаються дійсно важливими справами: постачанням зброї, амуніції, збором коштів. Я впевнений, що вони на своєму місці, та в такий спосіб вони на своєму фронті", — розповів лідер гурту "Друга Ріка".
Харчишин зазначив, що він з музикантами в останньому турі у США, Канаді та Європі зібрали 5 млн грн. Кошти направили на FPV-дрони.
"Рано чи пізно — ми всі воюватимемо. Ми всі можемо бути мобілізовані у свій час, маємо не ховатися від війська. А поки потрібно робити все можливе для того, щоб допомагати армії. Моя думка така: якщо ти робиш щось особливо важливе для захисту країни в тилу — ти можеш розраховувати на бронювання", — підсумував Харчишин.
Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров аргументував, чому IT-працівників потрібно обов'язково бронювати від мобілізації. Також ми розповідали, навіщо ветеран війни Олександр Терен пішов на шоу "Холостяк".
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