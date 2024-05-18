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Фронтмен гурту Друга Ріка висловився про бронь від мобілізації для артистів

18 травня 2024 08:05
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Стас Кожушко
Редактор
Фронтмен гурту Друга Ріка Валерій Харчишин висловився про бронь від мобілізації для артистів
Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин. Фото: Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Сьогодні, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Напередодні фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин прокоментував, чи слід бронювати артистів призовного віку. 

Про це повідомляє видання "Факти".

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Музикант, якому наприкінці цього місяця виповниться 50 років, зазначив — він не сприймає як сміливих і достойних людей тих, хто використовує слово "фронт" із негативним значенням.

"Але я буду підтримувати бронювання для тих музикантів, які мають свій "фронт", де вони займаються дійсно важливими справами: постачанням зброї, амуніції, збором коштів. Я впевнений, що вони на своєму місці, та в такий спосіб вони на своєму фронті", — розповів лідер гурту "Друга Ріка".

Харчишин зазначив, що він з музикантами в останньому турі у США, Канаді та Європі зібрали 5 млн грн. Кошти направили на FPV-дрони. 

"Рано чи пізно — ми всі воюватимемо. Ми всі можемо бути мобілізовані у свій час, маємо не ховатися від війська. А поки потрібно робити все можливе для того, щоб допомагати армії. Моя думка така: якщо ти робиш щось особливо важливе для захисту країни в тилу — ти можеш розраховувати на бронювання", — підсумував Харчишин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров аргументував, чому IT-працівників потрібно обов'язково бронювати від мобілізації. Також ми розповідали, навіщо ветеран війни Олександр Терен пішов на шоу "Холостяк".

артисти
Валерій Харчишин
українські зірки
мобілізація

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