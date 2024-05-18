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Фронтмен группы Друга Ріка высказался о броне от мобилизации для артистов

18 мая 2024 08:05
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Фронтмен группы Друга Ріка Валерий Харчишин высказался о броне от мобилизации для артистов
Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин. Фото: Instagram/valeriy.kharchyshyn_dr
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Сегодня, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации в Украине. Накануне фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин прокомментировал, следует ли бронировать артистов призывного возраста.

Об этом сообщает издание "Факти".

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Харчишин о броне от мобилизации для артистов

Музыкант, которому в конце этого месяца исполнится 50 лет, отметил, что он не воспринимает как смелых и достойных людей тех, кто использует слово "фронт" с отрицательным значением.

"Но я буду поддерживать бронирование для тех музыкантов, которые имеют свой "фронт", где они занимаются действительно важными делами: снабжением оружием, амуницией, сбором средств. Я уверен, что они на своем месте, и таким образом они на своем фронте", — рассказал лидер группы "Друга Ріка".

Харчишин отметил, что он с музыкантами в последнем туре в США, Канаде и Европе собрали 5 млн грн. Средства направили на FPV-дроны.

"Рано или поздно — мы будем воевать. Мы все можем быть мобилизованы в свое время, должны не прятаться от войска. А пока нужно делать все возможное для того, чтобы помогать армии. Мое мнение таково: если ты делаешь что-то особенно важное для защиты страны" в тылу — ты можешь рассчитывать на бронирование", — подытожил Харчишин.

Напомним, ранее мы писали, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров аргументировал, почему IT-работников нужно обязательно бронировать от мобилизации. Также мы рассказывали, зачем ветеран войны Александр Терен пошел на шоу "Холостяк".

артисты
Валерій Харчишин
украинские звезды
мобилизация

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