Ветеран війни Олександр Терен Будько пояснив, що хоче довести та кого знайти на шоу Холостяк

Ветеран війни, письменник, блогер Олександр Терен (Будько). Фото: Instagram/tsvit_terenu

На початку цього тижня, 13 травня, творці "Холостяк" оголосили ім’я героя тринадцятого сезону телевізійного шоу. Ним став ветеран війни Олександр Терен (Будько). Захисник України детально прокоментував своє рішення взяти участь в проєкті.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

Читайте також:

Олександр Терен про шоу "Холостяк"

28-річний ветеран заявив, що відтепер участь в проєкті — це частина його життя. Терен хоче зустріти дівчину, з якою буде відчувати себе інакше. В Олександра є бажання власним прикладом довести, що для людини можливо все — не зважаючи на те, в якому вона статусі.

"З першою групою інвалідності я зробив значно більше, ніж з третьою. Я хочу наглядно показати, що ветерани та люди з інвалідністю можуть жити активне, наповнене в усіх сенсах життя. То ж варто їх не цуратися, а бачити в нас надійних партнерів (і навіть більше)", — заявив ветеран війни.

Терен зазначив, що проєкт "Холостяк" — не єдина частина його життя. Соціальна діяльність Олександра не буде припинятися. Ветеран впевнений, що статус "холостяка" на цьому шляху стане потужним підсиленням усіх напрямків, що він транслює.

"Я щиро захоплююсь українками! Ви завжди були наділені особливою силою, а за останні роки ваша потужність, відданість, боротьба за перемогу та сила любові вселяють у мене неабияку віру в те, що "Перша Леді ветеранської політики" існує. Чекатиму її на проєкті", — підсумував Олександр.

Про Олександра Терена

Будько вступив до лав в ЗСУ в перший день повномасштабної війни. За пів року став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен". 24 серпня 2022-го під час боїв на Харківському напрямку зазнав важкого поранення. Захисник України втратив обидві ноги. Після реабілітації активно займається різними ініціативами.

Так, наприклад, він запустив YouTube-проєкт "Відвал ніг, або All інклюзив". Також Олександр є призером міжнародних змагань "Ігри нескорених".

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці звинуватили Григорія Решетніка в піарі на шоу "Холостяк". Також ми розповідали, що зірка шоу "Холостяк", модель Анна Неплях, ледь не загинула у ДТП.