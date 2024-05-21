Фронтмен гурту Kalush Олег Псюк шокував подробицями своєї наркотичної залежності — деталі

Фронтмен гурту Kalush Олег Псюк. Фото: стоп-кадр інтерв'ю з Олександром Волошиним

Лідер гурту "Kalush" Олег Псюк розповів про свою наркотичну залежність. Через неї він втратив друзів і відчував себе самотньо.

Про свій вихід з залежності співак розповів в інтерв'ю з Олександром Волошиним.

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Псюк вживав "важкі" наркотики у 22 роки

Репер Олег Псюк поділився своєю історією наркотичної залежності. Він у 22 роки вживав тяжкі речовини. В один момент він вирішив "кинути", однак це було досить складно.

"Коли я прийняв рішення "кинути", я зрозумів, що мені треба кинути оточення. Я зрозумів, я не задумувався про це ніколи… У Калуші у мене було декілька компаній з якими я гуляв і це не було так, що одні любителі математики, інші — спорту, а треті — якихось супер речовин. Усі були любителі чогось поганого. І от я всім оголошую, що, все не пишіть мені стосовно цього і не дзвонить, можемо просто з вами тусуватись. Я втратив всіх своїх друзів в один день, через те, що я захотів зістрибнути", — зізнався Олег Псюк.

Репер Олег Псюк і блогер Олександр Волошин. Фото: скриншот

Втім, репер все одно відмовився від наркотиків. Мотивувало його бажання заробляти гроші. Весь свій вільний час він направив у навчання.

"Моє рішення було навіть не заради здоров’я, а заради того, що, у мене було дуже багато матеріальних цілей — грошей і так далі. Це неможливо, коли ти в торбі, ти не можеш мати нічого. Тому я вирішив кинути цигарки та наркотики. Кидав я цигарки разів 80 у своєму житті. Це взагалі історія мого успіху любого, якщо я не можу досягти, я це роблю ще раз, поки я не досягну", — зізнався репер.

Псюк вважає, що позбутися залежності — це не тільки припинити вживати, лікуватись. Це ще й відмовитися від оточення, яке також зловживає.

Нагадаємо, американський репер, який побив дівчину, відреагував на скандал. Також відомий музикант Женя Галич зізнався про свої проблеми з наркотиками.