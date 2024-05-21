Фронтмен группы Kalush Олег Псюк шокировал подробностями своей наркотической зависимости.

Фронтмен группы Kalush Олег Псюк. Фото: стоп-кадр интервью с Александром Волошиным

Лидер группы Kalush Олег Псюк рассказал о своей наркотической зависимости. Из-за нее он потерял друзей и чувствовал себя одиноко.

О своем выходе из зависимости певец рассказал в интервью с Александром Волошиным.

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Псюк употреблял "тяжелые" наркотики в 22 года

Рэпер Олег Псюк поделился своей историей наркотической зависимости. Он в 22 года употреблял тяжелые вещества. В один момент он решил "кинуть", но это было очень трудно.

"Когда я принял решение "бросить", я понял, что мне нужно бросить окружение. Я понял, я не задумывался об этом никогда... В Калуше у меня было несколько компаний с которыми я гулял и это не было так, что одни любители математики, другие — спорта, а третьи — каких-то супер веществ. Все были любители чего-то плохого. потому, что я захотел спрыгнуть", — признался Олег Псюк.

Рэпер Олег Псюк и блогер Александр Волошин. Фото: скриншот

Впрочем, рэпер все равно отказался от наркотиков. Мотивировало его желание зарабатывать деньги. Все свое свободное время он направил в учебу.

"Мое решение было даже не ради здоровья, а ради того, что у меня было очень много материальных целей — денег и так далее. Это невозможно, когда ты в сумке, ты не можешь иметь ничего. Поэтому я решил бросить сигареты и наркотики. Бросал я сигареты раз в своей жизни. Это вообще история моего успеха любого. Если я не могу достичь, я это делаю еще раз, пока я не достигну", — признался артист.

Псюк считает, что избавиться от зависимости — это не только прекратить употреблять, лечиться. Это еще и отказаться от окружения, которое также злоупотребляет.

Напомним, американский рэпер, избивший девушку, отреагировал на скандал. Также известный музыкант Женя Галич признался о своих проблемах с наркотиками.