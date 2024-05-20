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Відомий репер, який відлупцював ногами кохану, вперше відреагував на скандал

20 травня 2024 06:34
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Стас Кожушко
Редактор
Репер Шон Комбс прокоментував відео, на якому він відлупцював ногами співачку Кессі Вентуру
Американський репер та продюсер Шон Комбс. Фото: Instagram/diddy
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні в мережі з’явилось відео, на якому американський продюсер та репер Шон Комбс, більш відомий як P Diddy, побив свою вже колишню дружину, співачку Кессі Вентуру. Після цього артиста, проти якого є вже судові позови, розкритикували. Шон Комбс відреагував на гучний скандал та записав відео.

Відповідна публікація з’явилася в його соцмережах

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Відповідь Шона Комбса на гучний скандал

Зірковий уродженець Нью-Йорка заявив, що він виправився та з того часу (момент побиття датований 2016 роком) не піднімав руку на своїх пасій. Комбс запевнив, що він звернувся за допомогою професіоналів та почав ходити на терапію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOVE (@diddy)

"Тоді мені було гидко, коли я це зробив. Мені й зараз гидко… Мені довелося просити у Бога милості та благодаті. Мені дуже шкода. Але я прагну стати краще кожного дня. Я не перепрошую. Мені щиро шкода", — заявив репер.

За словами Шона, йому складно розмірковувати про "найпохмуріші часи" у своєму житті, але іноді доводиться це робити. 

"Я облажався. Я досяг дна. Але я не шукаю виправдань. Мою поведінку на цьому відео не можна пробачити. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії у цьому відео", — заявив P Diddy.

Про скандальне відео

Журналісти отримали відео з камер спостереження. Насильство відбулося 5 березня 2016 року.  На відео репер хапає, штовхає, тягне по підлозі і б’є ногами Кессі Вентуру під час сварки. Цей інцидент, згідно зі скаргою співачки, стався  в нині закритому готелі InterContinental у Лос-Анджелесі.

Комбс підписав з колишньою договір про нерозголошення, тому вона не стала коментувати ситуацію представникам ЗМІ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 26-річного сина репера Шона Комбса звинувачують у зґвалтуванні. Також ми розповідали, що голлівудський актор Бред Пітт виграв суд над своєю колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

скандал
соцмережі
домашнє насильство
закордонні зірки

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