Репер Шон Комбс прокоментував відео, на якому він відлупцював ногами співачку Кессі Вентуру

Американський репер та продюсер Шон Комбс. Фото: Instagram/diddy

Напередодні в мережі з’явилось відео, на якому американський продюсер та репер Шон Комбс, більш відомий як P Diddy, побив свою вже колишню дружину, співачку Кессі Вентуру. Після цього артиста, проти якого є вже судові позови, розкритикували. Шон Комбс відреагував на гучний скандал та записав відео.

Відповідна публікація з’явилася в його соцмережах.

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Відповідь Шона Комбса на гучний скандал

Зірковий уродженець Нью-Йорка заявив, що він виправився та з того часу (момент побиття датований 2016 роком) не піднімав руку на своїх пасій. Комбс запевнив, що він звернувся за допомогою професіоналів та почав ходити на терапію.

"Тоді мені було гидко, коли я це зробив. Мені й зараз гидко… Мені довелося просити у Бога милості та благодаті. Мені дуже шкода. Але я прагну стати краще кожного дня. Я не перепрошую. Мені щиро шкода", — заявив репер.

За словами Шона, йому складно розмірковувати про "найпохмуріші часи" у своєму житті, але іноді доводиться це робити.

"Я облажався. Я досяг дна. Але я не шукаю виправдань. Мою поведінку на цьому відео не можна пробачити. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії у цьому відео", — заявив P Diddy.

Про скандальне відео

Журналісти отримали відео з камер спостереження. Насильство відбулося 5 березня 2016 року. На відео репер хапає, штовхає, тягне по підлозі і б’є ногами Кессі Вентуру під час сварки. Цей інцидент, згідно зі скаргою співачки, стався в нині закритому готелі InterContinental у Лос-Анджелесі.

Комбс підписав з колишньою договір про нерозголошення, тому вона не стала коментувати ситуацію представникам ЗМІ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 26-річного сина репера Шона Комбса звинувачують у зґвалтуванні. Також ми розповідали, що голлівудський актор Бред Пітт виграв суд над своєю колишньою дружиною Анджеліною Джолі.