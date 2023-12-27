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Гайди Клум показалась в одном бикини на Карибах

27 декабря 2023 16:17
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Гайди Клум показалась в одном бикини на Карибах
Супермодель Гайди Клум. Скриншот со страниц instagram.com/heidiklum
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Супермодель Гайди Клум отмечает рождественские праздники на берегу Карибского моря. Звезда показала, как загорает на пляже топлесс и очаровала невероятными видами острова.

Видео опубликовала в Instagram.

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Праздновать Рождество Клум отправилась на райский остров Сен-Бартелеми на Карибском море. Отдыхает модель со своим мужем, музыкантом Томи Каулицем и молодой подружкой Софи.

 

Хайди Клум и с подругой Софи. Скриншот со сторис instagram.com/heidiklum

50-летняя Гайди показала спортивную фигуру в бикини, когда загорала топлесс на пляже. Видео обнаженной Клум набрало более 3 миллионов просмотров.

 

Однако отдых у звезды не только пляжный и ленивый. Они с мужем гуляют по горным ландшафтам острова и наслаждаются пейзажами.

 

Напомним, Гайди Клум с дочерью в прозрачном белье устроили игривую фотосессию.

Также мы писали, что Гайди Клум без белья и брюк пришла на Формулу-1.

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