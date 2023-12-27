Гайди Клум показалась в одном бикини на Карибах
Супермодель Гайди Клум отмечает рождественские праздники на берегу Карибского моря. Звезда показала, как загорает на пляже топлесс и очаровала невероятными видами острова.
Видео опубликовала в Instagram.
Гайди Клум в отпуске
Праздновать Рождество Клум отправилась на райский остров Сен-Бартелеми на Карибском море. Отдыхает модель со своим мужем, музыкантом Томи Каулицем и молодой подружкой Софи.
50-летняя Гайди показала спортивную фигуру в бикини, когда загорала топлесс на пляже. Видео обнаженной Клум набрало более 3 миллионов просмотров.
Однако отдых у звезды не только пляжный и ленивый. Они с мужем гуляют по горным ландшафтам острова и наслаждаются пейзажами.
Напомним, Гайди Клум с дочерью в прозрачном белье устроили игривую фотосессию.
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