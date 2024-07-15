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Гайтана потрапила у скандал через російськомовний концерт в Киргизстані

15 липня 2024 11:50
Антоніна Завадська - Редактор
Гайтана заспівала російською на концерті в Бішкеку — відео
Українська співачка Гайтана. Фото: instagram/gaitanamusic
Антоніна Завадська - Редактор

Українська співачка Гайтана оскандалилась через свій концерт російськомовних пісень. Вона виступала в столиці Киргизстану.

Відео з її виступу з'явилось у соцмережах.

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Гайтана заспівала російською на концерті в Бішкеку

Співачка неабияк обурила фанатів своїм виступом в Бішкеку. Вона провела концерт 11 липня, втім цю подію особливо не анонсувала. 

@eldiyap

Кто был на концерте! Как она классно поет в живую😍 #бишкек #bishkek #гайтана

♬ оригинальный звук - Эду

Гайтана співала російськомовні хіти, хоча в репертуарі має чимало пісень українською.  В репертуарі були такі треки — Он мой волшебник", "Самый лучший", "Кто я для тебя" та інші.

Окрім того, Гайтана продовжує не висловлювати свою думку щодо війни в Україні. У соціальних мережах нічого не висвітлюю, а також покинула країну. Нагадаємо, зірка спілкується в медійному просторі також російською мовою. Раніше за неї та "її вибір" вступився продюсер Михайло Ясинський.

скандал російська мова концерт Киргизстан Гайтана українські зірки співачка

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