Гайтана заспівала російською на концерті в Бішкеку — відео

Гайтана потрапила у скандал через російськомовний концерт в Киргизстані
Українська співачка Гайтана оскандалилась через свій концерт російськомовних пісень. Вона виступала в столиці Киргизстану.
Відео з її виступу з'явилось у соцмережах.
Гайтана заспівала російською на концерті в Бішкеку
Співачка неабияк обурила фанатів своїм виступом в Бішкеку. Вона провела концерт 11 липня, втім цю подію особливо не анонсувала.
@eldiyap
Кто был на концерте! Как она классно поет в живую😍 #бишкек #bishkek #гайтана♬ оригинальный звук - Эду
Гайтана співала російськомовні хіти, хоча в репертуарі має чимало пісень українською. В репертуарі були такі треки — Он мой волшебник", "Самый лучший", "Кто я для тебя" та інші.
@biz_bishkek
Билеты на сайте kassir.kg и в самом баре🙌🏻 #гайтана #самыйлучший #концерт #бишкек #врек #рек♬ оригинальный звук - БИЗ БИШКЕК
Окрім того, Гайтана продовжує не висловлювати свою думку щодо війни в Україні. У соціальних мережах нічого не висвітлюю, а також покинула країну. Нагадаємо, зірка спілкується в медійному просторі також російською мовою. Раніше за неї та "її вибір" вступився продюсер Михайло Ясинський.
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