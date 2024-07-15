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Гайтана попала в скандал из-за русскоязычного концерта в Кыргызстане

15 июля 2024 11:50
Антонина Завадская - Редактор
Гайтана спела по-русски на концерте в Бишкеке — видео
Украинская певица Гайтана. Фото: instagram/gaitanamusic
Антонина Завадская - Редактор

Украинская певица Гайтана оскандалилась из-за своего концерта русскоязычных песен. Она выступала в столице Кыргызстана.

Видео с ее выступления появилось в соцсетях.

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Гайтана спела по-русски на концерте в Бишкеке

Певица изрядно возмутила фанатов своим выступлением в Бишкеке. Она провела концерт 11 июля, впрочем, это событие особо не анонсировала.

@eldiyap

Кто был на концерте! Как она классно поет в живую😍 # бишкек

♬ оригинальный звук - Эду

Гайтана пела русскоязычные хиты, хотя в репертуаре немало песен на украинском. В репертуаре были такие треки - Вон мой волшебник", "Самый лучший", "Кто я для тебя" и другие.

Кроме того, Гайтана продолжает не высказывать свое мнение о войне в Украине. В социальных сетях ничего не освещаю, а также покинула страну. Напомним, звезда общается в медийном пространстве также на русском языке. Ранее ее и "ее выбор" вступился продюсер Михаил Ясинский.

скандал русский язык концерт Кыргызстан Гайтана украинские звезды певица

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