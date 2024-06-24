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Гайтана пояснила, чому продовжує спілкуватися російською мовою — реакція соцмереж

24 червня 2024 06:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Гайтана пояснила, чому спілкується російською мовою
Співачка Гайтана. Фото: Instagram/gaitanamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Від початку повномасштабної війни співачка Гайтана не дуже активно веде соцмережі. Артистка не дала жодного інтерв’ю, а її нова публікація російською мовою обурила  та розчарувала багатьох українців. 

Відповідний пост з’явився в Instagram 45-річної уродженки Києва.

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Гайтана пояснила, чому спілкується російською

Артистка зробила першу публікацію з 5 квітня. До цього, під час повномасштабної війни, вона переважно писала українською та англійською. І лише раз російською привітала свого чоловіка, музичного продюсера Олександра Ессамі. 

Цього разу Гайтана з усмішкою на обличчі повідомила, що вперше за два роки придбала живі квіти. Це, за її словами, повертає їй відчуття дому. 

Гайтана пост російською
Російськомовна публікація співачки Гайтани. Скриншот: Instagram/gaitanamusic

Втім, в коментарях багато хто висловив здивування та розчарування, що артистка після тривалої тиші публічно звернулась російською мовою. Теле- та радіоведуча  Каріна Дмитраш зі Львова напряму запитала про це. На що співачка відповіла українською. 

"Тому що у мене багато рідних та близьких людей, які спілкуються зі мною різними мовами: українською, російською, німецькою, англійською, французькою... Я люблю, поважаю і обираю людей для себе тільки завдяки їх вчинкам", — заявила Гайтана. 

Втім її слова не переконали Каріну Дмитраш. Як і інших користувачів соцмереж. Зазначимо, Гайтана з родиною живе в Європі.

  • Вам не здається, що почати спілкуватися в Україні українською — це буде гарний вчинок? Мова — це культурний код нації і своїм прикладом ви продовжуєте толерувати мову ворога і зросійщувати наше суспільство.
  • То чому не англійською тоді? Серед всіх перерахованих мов ви вибираєте мову ворога.
  • А ваші знайомі та рідні слухають ваші пісні? Розуміють їх? В Instagram давно є функція моментального перекладу, якщо вони прям зовсім не розуміють української. Цим дописом ви показуєте нам, вашим українським шанувальникам, що ментально та культурно ви на іншій стороні. 
Коментарі Гайтана
Відповідь Гайтани про російську мову. Скриншот: Instagram/gaitanamusic 

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Анатолій Анатоліч розкритикував одеситів за масове виконання російськомовної пісні в центрі міста. Також ми розповідали, що телеведуча Валентина Хамайко не хоче повернення Потапа та Насті Каменських в Україну.

російська мова
соцмережі
Гайтана
українські зірки

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