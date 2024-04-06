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Гайтана выпустила альбом после 10-летней паузы

6 апреля 2024 09:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Гайтана выпустила альбом "Сонце в тобі" посля 10-летней паузы — видео
Украинская певица Гайтана. Фото: instagram/gaitanamusic
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Гайтана, 10 лет отдыхавшая от музыкальной карьеры, выпустила новый альбом "Сонце в тобі". Туда вошли ее старые хиты и две новые композиции.

О возвращении в музыку звезда рассказала в Instagram.

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Украинская певица Гайтана представила новый альбом "Сонце в тобі", который стал первым за последние 10 лет. Туда вошли 12 песен, среди которых две новые композиции — "Кохаю" и "Нова весна".

Другие треки — это синглы певицы, которые она выпустила в период создания последней пластинки Voodooman 2014 года.

"Каждое сердце имеет свое солнце — это любовь", — коротко описала альбом звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by GAITANA (@gaitanamusic)

Напомним, певица Светлана Лобода приятно поразила сценическим костюмом на концерте в Майами. Также артист и военный Виталий Козловский впервые показал своего сына Оскара и жену Юлию.

Гайтана
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украинские звезды
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