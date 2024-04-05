Співак Віталій Козловський та його дружина з сином — фото

Український співак Віталій Козловський разом з дружиною Юлією та сином Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно одружився та став татом, показав сімейні світлини. Він був на пологах дружини і поділився враженнями.

Про це розповів в своєму Instagram.

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Співак та військовий Віталій Козловський поділився щасливими світлинами з дружиною та сином. Він розповів про свій досвід партнерських пологів. Артист зізнався, що спочатку вагався, втім зараз вважає, що рішення бути разом було правильним.

"Я на власні очі бачив, як на світ з’являється мій синочок. Я першим взяв його на руки, перерізав пуповину. Ніколи не забуду цей звук і хвилювання через те, що відрізаю його від чогось живого…" — написав Козловський.

Український співак Віталій Козловський разом з дружиною Юлією та сином Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/

Український співак Віталій Козловський разом з дружиною Юлією та сином Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/

Зірка також зазначив, що його дружина Юлія в цей момент дуже потребувала його підтримки. Тому він щасливий, що зміг бути біля неї.

"Це величезна підтримка для дружини у такий емоційний і непростий момент, це те, що робить довіру ще більшою, а відносини та повагу одне до одного ще міцнішими. Це нове відчуття відповідальності: за своє дитя, за родину і за самого себе, бо віднині ти стаєш головною опорою для своїх", — зізнався співак.

Український співак Віталій Козловський разом з сином Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/

Український співак Віталій Козловський разом з дружиною Юлією та сином Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/

Після пологів вони разом поспали кілька годин, щоб перевести подих. А наступні хвилини стали найкращими моментами в життя Віталія Козловського.

"Ніколи не забуду перші відчуття, коли я прокинувся: на мить здалося, що такого щастя не може бути, що мені наснилося. Я підбігаю до дитячого ліжечка, бачу малого і остаточно усвідомлюю — це не сон! Ми стали батьками!" — додав артист.

Український співак Віталій Козловський разом з сином Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/

Син Віталія Козловського Оскар. Фото: instagram/vkozlovsky_music/

Нагадаємо, співак Віталій Козловський зізнався, коли зателефонував, коли потрапив під обстріл. Також він розповідав, яким бачить свого сина у майбутньому.